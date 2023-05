Zdaniem wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka to Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Tomasz Piotrowski jest winny zamieszania powstałego po znalezieniu pod koniec kwietnia szczątków rosyjskiej rakiety Ch-55 w lesie pod Bydgoszczą. Kim jest gen. Tomasz Piotrowski? Co to za organ, którego jest dowódcą?

Gen. Tomasz Piotrowski / Piotr Nowak / PAP W czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wygłosił oświadczenie, w którym odniósł się kwestii znalezienia pod koniec kwietnia w lesie pod Bydgoszczą szczątków pocisku manewrującego Ch-55 . Szef resortu obrony przekazał, że kontrola wszczęta w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych wykazała, iż działania Centrum Operacji Powietrznych były prawidłowe. Dodał jednak, że swoje obowiązki zaniechał dowódca operacyjny, który nie poinformował o incydencie ani szefa MON-u, ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ani innych przewidzianych w procedurach służb. W sprawozdaniu operacyjnym Dowództwa Operacyjnego z 16 grudnia, który otrzymałem, znalazła się informacja, że tego dnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej, co - jak później się okazało - było nieprawdą - przekazał szef resortu obrony. Mariusz Błaszczak zarzucił dowódcy operacyjnemu, że nie podjął wystarczających działań w zakresie poszukiwania obiektu. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Co to za organ? Dowództwo Operacyjne powołano na mocy decyzji ministra obrony narodowej z 22 października 2003 roku. Faktyczną działalność organ rozpoczął jednak 1 lipca 2004 roku. Niespełna rok później komisja certyfikująca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego potwierdziła jego pełną zdolność operacyjną. Dowództwo Operacyjne od momentu powstania przejęło dowodzenie siłami biorącymi udział w operacjach wspierania pokoju i stabilizujących, m.in. w Iraku i Afganistanie. Na Dowództwo Operacyjne spadła też odpowiedzialność kierowania wydzielonych jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych na terenie kraju. Na skutek zmian ustawowych z 4 lipca 2007 roku Dowództwo Operacyjne zostało przemianowane na Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Kolejna zmiana nastąpiła z początkiem 2014 roku. Działalność zainaugurowało bowiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie. Organ wciąż odpowiada za misje zagraniczne, ale też za wszystkie bieżące operacje wykraczające poza zwykłe szkolenie żołnierzy. Do jego zadań należy m.in. organizacja największych ćwiczeń Wojska Polskiego o nazwie ANAKONDA i ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej. Co ciekawe, to jedyna forma, w jakiej wojsko jest wiodącą siłą przy ochronie granic - na lądzie i morzu odpowiada za to Straż Graniczna. Żołnierze będący pod komendą Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych mogą jednak wspierać funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie granic na lądzie i morzu, jak np. w przypadku kryzysu migracyjnego na granicy białorusko-polskiej. Dowództwu podlegają trzy centra operacji - na lądzie, morzu i w powietrzu. Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie dowodzi obroną powietrzną i lotnictwem. W systemie obrony powietrznej NATO nadzoruje dyżurujące samoloty i pilotów, kieruje realizacją misji nadzoru polskiej przestrzeni powietrznej oraz odpowiada za tworzenie, jakość i dystrybucję zintegrowanej informacji o sytuacji w powietrzu. Pierwszym dowódcą operacyjnym został gen. Henryk Tacik. Po nim stanowisko dowódcy piastowali jeszcze gen. Bronisław Kwiatkowski, gen. Edward Gruszka, gen. Marek Tomaszycki, gen. Sławomir Wojciechowski i od 8 września 2018 do teraz gen. Tomasz Piotrowski. Generał Tomasz Piotrowski. Kim jest? Generał broni Tomasz Piotrowski ma 54 lata, urodził się 14 lipca 1968 roku w Chełmży (woj. kujawsko-pomorskim). Jest dyplomowanym oficerem Wojsk Lądowych. W 1991 roku ukończył studia w nieistniejącej już Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im gen. J. Bema w Toruniu. Studiował też na Akademii Obrony Narodowej (obecna Akademia Sztuki Wojennej), gdzie ukończył wyższe studia dowódczo-sztabowe organizacji i zarządzania dowodzenia wojskami oraz podyplomowe studia m.in. na kierunku bezpieczeństwa informacyjnego. Gen. Tomasz Piotrowski służbę wojskową zaczynał od stanowiska dowódcy plutonu w 36 Pułku Zmechanizowanym. Służył też m.in. w 16 Pułku Artylerii jako szef sztabu i zastępca dowódcy, a także w szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowiskach szefa wojsk rakietowych i artylerii (2010-2014), zastępcy szefa sztabu do spraw operacyjnych (2015-2016), wreszcie szefa sztabu i zastępcy dowódcy dywizji (2016-2017). W latach 2012-2013 brał udział w misji wojskowej w Afganistanie, gdzie od października 2012 roku do maja 2013 roku był zastępcą dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego, składającego się głównie z żołnierzy ze Szczecina. W 2017 roku został szefem sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a rok później stanął na czele DORSZ. To jego druga trzyletnia kadencja na tym stanowisku. W obu przypadkach nominację podpisał prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Gen. Tomasz Piotrowski pierwszą generalską gwiazdkę otrzymał w 2016 roku, a kolejną dwa lata później. Do stopnia generała broni został awansowany w 2020 roku.