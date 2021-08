​Piętnaście załóg z całego świata, lecąc ponad chmurami przez kilka dni, zawalczy o Puchar Gordona Bennetta - najbardziej prestiżową nagrodę lotniczą na świecie. Przygotowania i start tego ekstremalnego wyścigu będzie można podziwiać na Lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu od 20 sierpnia.

Puchar Gordona Bennetta to najstarsze i najbardziej prestiżowe zawody lotnicze na świecie. Pierwszy start odbył się w 1906 roku w Paryżu przy ponad dwustutysięcznej publiczności.

Polska sześciokrotnie tryumfowała w tych zawodach. Czterokrotnie przed wojną w latach 1933, 1934, 1935, 1938 i dwukrotnie po wojnie w latach 1983, 2018. Nazwiska polskich pilotów balonowych Hynka, Burzyńskiego, Pomaskiego, Wysockiego, Janusza, Janika, Maknego i Cieślaka na trwałe wpisały się do historii lotnictwa.

Tradycją jest, iż zwycięski kraj ma przywilej organizacji kolejnej edycji zawodów.

To niezwykłe zawody lotnicze. Przygotowując się do nich obserwowałem inne aerokluby europejskie i zdaję sobie sprawę jak ogromne jest to przedsięwzięcie - wyjaśnia Jerzy Makula, Prezes Aeroklubu Polskiego, główny organizator zawodów.

Jak podkreśla, zawodnicy balonowi latają, wykorzystując przesuwające się masy powietrza. Sterowanie balonem polega na wznoszeniu się i opadaniu - wypuszczając wodór lub wyrzucając balast.

Sam start jest widowiskowy i z pewnością bardzo wzruszający - wznosić się w niebo w towarzystwie hymnu narodowego to wyjątkowe przeżycie nie tylko dla zawodnika, ale także dla obserwatorów. Z całego serca zachęcam, by przy tym być - mówi Jerzy Makula.

Wygrana w stulecie niepodległości

W stulecie polskiej niepodległości, w 2018 roku załoga Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyła zawody o Puchar Gordona Bennetta, zapewniając Polsce przywilej ich organizacji w 2020 roku.

Starty do pucharu trzykrotnie odbywały się w Polsce, ostatni raz w 1936 r. Z powodu pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 zawody mające się odbyć we Wrocławiu zostały przeniesione na rok 2021.

Start odbędzie się z lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

Od 1906 roku zasady są takie same i w teorii proste: najlepsi piloci balonów gazowych startują z tego samego miejsca, w podobnym czasie i z taką samą ilością gazu na balonach o jednakowej pojemności. Wszyscy próbują osiągnąć jak najdłuższy dystans w linii prostej od miejsca startu do lądowania w obszarze mapy zawodów przy czym nie wolno lądować na wodzie.

Czym jest dla mnie rywalizacja w Pucharze? Po pierwsze wyzwaniem sportowym a po drugie wielką radością, że mogę reprezentować Polskę w tak prestiżowych zawodach. Zwycięstwo w Pucharze Gordona Bennetta było dla mnie spełnieniem marzenia które, jak każdy pilot balonowy, nosiłem głęboko w sercu - mówi Jacek Bogdański członek zwycięskiej załogi z 2018 roku.

Wielka balonowa fiesta

64. Międzynarodowe Zawody o Puchar Gordona Benneta uświetni fiesta blisko czterdziestu balonów na ogrzane powietrze, czterogodzinne pokazy lotnicze samolotów wojskowych, śmigłowców i spadochronów. Na niebie zobaczymy pokazy modelarskich samolotów gigantów, a Grupa Balonowa Roleski zaprezentuje replikę balonu Braci Montgolfier.

Nie zabraknie atrakcji dla rodzin z dziećmi, czyli strefy statycznych wystaw lotniczych, wojskowych, zabytkowych samochodów, będzie można wziąć udział w modelarskich animacjach dla dzieci i młodzieży, odwiedzić Wesołe Miasteczko z zabawkami dla dzieci małych i dużych oraz dorosłych, a także strefy Partnerów i Sponsorów, m.in. Strefa Polska Smakuje - Polski Cukier, gdzie znajdą się niespodzianki dla uczestników imprezy. Na miłośników jedzenia będzie czekał Food Court z foodtruckami.

Z uwagi na pandemię COVID-19 i aktualnie panujące obostrzenia, chcąc wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować poprzez platformę ebilet.pl .

Organizatorem wydarzenia jest Aeroklub Polski. Partnerem imprezy zostało województwo kujawsko-pomorskie, sponsorem strategicznym ENERGA GRUPA ORLEN. Start balonów gazowych zaplanowany jest z Lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.





Program Pikniku 64. Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordon Bennetta

19 SIERPIEŃ CZWARTEK

18.00-18.30 Prezentacja drużyn Stare Miasto

18.30-19.00 Parada drużyn - przejście do Pałacu Dąbskich ulicami miasta.

19.00-21.00 Ceremonia Otwarcia - Pałac Dąbskich (część zamknięta dla publiczności - transmisja online GB TV www.gordonbennett.aero )

· Oficjalne otwarcie MZoPGB,

· Losowanie numerków startowych drużyn,

· Przemówienia Organizatorów, Włodarzy, Partnerów,

· Część Artystyczna,

· Poczęstunek dla gości

20 SIERPIEŃ PIĄTEK

16.00-22.00 Start Pikniku: Przez cały czas trwania imprezy m.in.:

· Statyka wojskowa,

· Pokaz samochodów zabytkowych,

· Statyka i atrakcje lotnicze

· Modelarskie animacje dla dzieci i młodzieży

· Strefy atrakcji Partnerów,

· Strefy atrakcji Sponsorów,

· Strefa food court,

· Wesołe miasteczko

· Animacje dla dzieci

17.30-18.30 POKAZY MODELARSKICH SAMOLOTÓW GIGANTÓW

19.00-22.00 Start imprezy:

· Planowany slot wylotu balonów MIEDZYNARODOWYCH ZAWODÓW O PUCHAR GORDONA BENNETTA

· POKAZ BALONOWY I FIRE SHOW: MUZYKA, ŚWIATŁO, DŹWIĘK

(tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe nie pozwolą na wylot balonów Międzynarodowych Zawodów o Puchar Gordona Bennetta)

22.30 Zakończenie imprezy





21 SIERPIEŃ SOBOTA

12.00-22.00 Start Pikniku: Przez cały czas trwania imprezy m.in.:

· Statyka wojskowa,

· Pokaz samochodów zabytkowych,

· Statyka i atrakcje lotnicze

· Modelarskie animacje dla dzieci

· Strefy atrakcji Partnerów,

· Strefy atrakcji Sponsorów,

· Strefa food court,

· Wesołe miasteczko etc.

15.00-16.00 POKAZY MODELARSKICH SAMOLOTÓW GIGANTÓW

16.00-19.00 Start imprezy:

POKAZY LOTNICZE (SAMOLOTY, SZYBOWCE, SPADOCHRONIARZE)

19.00-22.00 Planowany rezerwowy slot wylotu balonów MIEDZYNARODOWYCH ZAWODÓW O PUCHAR GORDONA BENNETTA

(tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe spowodują przeniesienie startów z 19.08)

20.00-21.00 POKAZ BALONOWY I FIRE SHOW: MUZYKA, ŚWIATŁO, DŹWIĘK

21.00-21.30.1 FIESTA BALONOWA / GRUPA LOTNICZA ROLESKI (replika balonu Braci Montgolfier)

22.30 Zakończenie imprezy