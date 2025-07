Jest śledztwo w sprawie podejrzenia wypłaty przez PZU nienależnego odszkodowania dla związanej z Tadeuszem Rydzykiem Fundacji Lux Veritatis - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Postępowanie po zawiadomieniu obecnego zarządu ubezpieczyciela o możliwości popełnienia przestępstwa wszczęła Prokuratura Regionalna w Warszawie. Jest też drugie zawiadomienie do prokuratury - dotyczy odszkodowania wypłaconego przez Exalo Drilling, spółkę z Grupy Orlen.

Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radio Maryja oraz Telewizji Trwam, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Lux Veritatis. / PAP

Sprawa dotyczy niegospodarności. Według śledczych są powody, by w ramach postępowania przygotowawczego sprawdzić, czy za czasów poprzedniego zarządu PZU w związku z wypłatą odszkodowania Fundacji Lux Veritatis doszło do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Chodzi o kwotę 10 milionów złotych, którą wypłacono jako odszkodowanie w związku z projektem Geotermia Toruńska.

Lux Veritatis podważała jakość wykonania odwiertów, natomiast audyt w PZU wykazał, że to roszczenie było nienależne, bo się przedawniło. Dodatkowo analiza dokumentów pokazała, że pracownicy ubezpieczyciela szukali wszelkich możliwości, by wypłacić pieniądze Fundacji powiązanej z Tadeuszem Rydzykiem.

Wszczęcie śledztwa oznacza, że będzie można między innymi powoływać biegłych, a także przesłuchiwać świadków z firmy ubezpieczeniowej, czy beneficjenta odszkodowania.

Jest też drugie zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez spółkę PZU, która wypłaciła Fundacji Lux Veritatis odszkodowanie w ramach projektu geotermalnego. Podobnie jak PZU, także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego twierdzi, że doszło do wypłaty nienależnego świadczenia i kieruje sprawę do śledczych.

Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM, wynika, że chodzi o wypłatę części żądanego przez Lux Veritatis odszkodowania przez Exalo Drilling. To spółka z Grupy Orlen. Jej poprzedniczka prawna prowadziła dla powiązanej z zakonnikiem fundacji odwierty w ramach projektu Toruńska Geotermia. Kiedy inwestor podważył jakość wykonania tych odwiertów i zażądał od PZU wypłaty świadczenia odszkodowawczego, ubezpieczyciel wypłacił 10 milionów złotych i umówił się z zarządem Exalo, że ta firma wypłaci drugie tyle. Tak też się stało.

ABW, PZU, a także Orlen, który dołączył się do zawiadomienia, twierdzą, że nie było podstaw do wypłaty odszkodowania, bo roszczenie się przedawniło.