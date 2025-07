​Wszystkie służby postawione w stan gotowości. Od poniedziałku na wjeździe do Polski od strony Litwy i Niemiec będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole graniczne. Rząd chce uszczelnić granice, aby ograniczyć nielegalny przepływ migrantów. Trzeba spodziewać się korków, dlatego dolnośląskie służby opublikowały zalecenia, które mają usprawnić kontrole.

Korki przed przejściem granicznym / ROBERT MICHAEL / PAP/DPA

Na Dolnym Śląsku obowiązywać będą trzy stałe punkty kontroli - w Jędrzychowicach, Zgorzelcu i w Sieniawce. Tam dokumenty będzie weryfikowała Straż Graniczna. Na pozostałych przejściach, m.in. w Porajowie, Radomierzycach, Pieńsku, czy Bielawie Dolnej kontrole będą miały charakter doraźny i będą realizowane przy wsparciu żołnierzy. Uszczelnienie granic ma wzmocnić bezpieczeństwo, ale nie utrudniać życia mieszkańcom ani przedsiębiorcom korzystającym z korzyści, jakie daje strefa Schengen.

Działania zostaną zaplanowane i wdrożone w taki sposób, aby nie zakłócały codziennego funkcjonowania osób przekraczających granicę w sposób legalny i regularny. Priorytetem pozostaje zapewnienie płynności ruchu granicznego oraz poszanowanie praw podróżnych, przy jednoczesnym skutecznym realizowaniu zamierzonych celów operacyjnych - zapewnia wojewoda dolnośląska Anna Żabska.

Kontrole w stałych punktach będą realizowane z wykorzystaniem specjalnych kontenerów oraz pojazdów - tzw. Schengen-busów. Przy przejściu na A4 w Jędrzychowicach będzie obowiązywało zwężenie z dwóch pasów do jednego. Straż graniczna będzie typować podejrzane samochody i prosić kierowców o zjechanie na pobocze.

Służby: Słuchajmy poleceń i przygotujmy się do przekroczenia granicy

Aby usprawnić przejazd przez granicę warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim przygotujmy dokumenty: dowód osobisty lub paszport. Aplikacja m-obywatel w tym przypadku nie wystarczy. Co ważne - obywatele państw trzecich powinni posiadać przy sobie także ważny tytuł pobytowy - podpowiada major Małgorzata Dolot z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.

Jak się okazuje, blisko połowa "zawracanych" osób z niemieckiej granicy to obywatele Ukrainy, którzy mają pozwolenie na pobyt w Polsce, ale nie mają prawa do swobodnego poruszania się po strefie Schengen.

Podjeżdżając autem do punktu granicznego, warto też opuścić szyby, szczególnie kiedy są przyciemnione. Z doświadczenia samorządowców z terenów przygranicznych wynika, że to bardzo usprawnia całą procedurę - wyjaśnia Anna Żabska. Służby radzą też by zaopatrzyć się w zapas wody, paliwa i prowiantu, bo na granicy mogą występować korki. W ekstremalnych sytuacjach, jesteśmy gotowi dostarczyć tę wodę do podróżnych - uspokaja startosta zgorzelecki, Artur Bieliński.

Informacje o ewentualnych utrudnieniach GDDKiA będzie wyświetlać na elektronicznych tablicach na A4. Warto też zainstalować sobie aplikację RSO, Regionalny System Ostrzegania, aby dostawać na bieżąco informacje o kolejkach na granicy i objazdach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie granicy wzmocniono obsady Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Unikajmy najpopularniejszych przejść granicznych i godzin szczytu

Na polsko-niemieckiej granicy najdłuższe korki będą się prawdopodobnie ustawiały popołudniami i przed weekendami. Około 150 tys. Polaków pracuje po niemieckiej stronie i codziennie wraca do domów, przekraczając granicę. Aż 20 tys. pochodzi z powiatu zgorzeleckiego. Do tej pory staliśmy rano, jadąc do pracy, teraz czeka nas jeszcze korek wracając. Jesteśmy załamani. Będziemy marnować mnóstwo czasu - mówią RMF FM mieszkańcy Zgorzelca.

Miasto już teraz, kiedy kontrole prowadzą tylko Niemcy, przeżywa prawdziwe oblężenie, kiedy na A4 pojawiają się korki i kierowcy uciekają na przejście przez most Jana Pawła II, który prowadzi do Goetlitz. Nie wyobrażamy sobie, jak to będzie funkcjonowało od poniedziałku - mówią mieszkańcy Zgorzelca reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej.

Służby podpowiadają - także turystom wracającym z wakacji, by planować podróż w godzinach zakazu ruchu ciężarówek - między 18:00 a 22:00 w piątki, 8:00 a 14:00 w soboty oraz 8:00 a 22:00 w niedziele. Warto też wybierać mniej popularne punkty graniczne. Wybierajmy nie tylko Jędrzychowice i Zgorzelec. Do dyspozycji mamy także te w Sieniawce, Porajowie czy Radomierzycach - sugeruje wojewoda dolnośląska.

Trzeba też pamiętać, że kontrole obowiązują nie tylko kierowców, ale także pieszych, rowerzystów czy podróżujących pociągami. Jak ustaliła reporterka RMF FM, pociągi nie będą zatrzymywane. Kontrola będzie się odbywała podczas podróży.

Lista przejść granicznych na Dolnym Śląsku: