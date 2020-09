To ludzie, którzy "zyskali szczyt człowieczeństwa. (…) Oddali swoje życie, (…) by ratować sąsiadów, znajomych, a często także i tych, których nie znali" - tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił w Toruniu o Ukraińcach, którzy w czasie rzezi wołyńskiej ratowali Polaków. "To jest coś, czego upamiętnienie, jest naszym obowiązkiem jako Polaków" - podkreślił.

REKLAMA