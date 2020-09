Sejm na razie nie będzie wracał do tematu podwyżek dla polityków - zadeklarował to w rozmowie z RMF FM Radosław Fogiel. "Ten temat nie zniknie zupełnie, bo to jest realny problem. Wiem, że mało popularny wsród opinii publicznej, ale w jakiś sposób trzeba go prędzej czy później uporządkować" - zastrzegł wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Radosław Fogiel /Jakub Rutka /Archiwum RMF FM

