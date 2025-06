Laptop gamingowy to doskonały wybór dla graczy, którzy cenią sobie mobilność i wydajność. Z takim sprzętem możesz zanurzyć się w ulubione tytuły praktycznie wszędzie – wystarczy wygodne miejsce i, przy dłuższej rozgrywce, dostęp do gniazdka. Zobacz modele, które zapewnią emocjonującą rozgrywkę gdziekolwiek jesteś!

Laptop MSI Cyborg 15 A12VE-057PL

MSI Cyborg 15 A12VE to laptop gamingowy, który przyciąga wzrok futurystycznym designem z półprzezroczystymi elementami i podświetleniem klawiatury, ale jego największym atutem jest wydajność. Procesor Intel Core i5-12450H w połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 4050 zapewnia płynność nawet w wymagających grach, a 16 gigabajtów RAM pozwala na bezproblemowe działanie także w trybie wielozadaniowym. Ekran IPS o przekątnej 15,6 cala z częstotliwością odświeżania 144 herców gwarantuje doskonałą płynność obrazu i szerokie kąty widzenia. Dysk SSD zapewnia szybkie uruchamianie systemu Windows 11 Home i błyskawiczny dostęp do gier. Ma on zestaw złącz, które są zgodne z wszystkimi aktualnymi normami. To z kolei pozwala na swobodne podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych do laptopa. Cyborg to świetny wybór dla graczy, którzy cenią sobie nowoczesne wzornictwo i wysoką responsywność sprzętu.

Laptop Lenovo LOQ 15IAX9

Lenovo LOQ 15IAX9 to solidna propozycja dla graczy, którzy szukają laptopa o wydajnych podzespołach i rozsądnie skomponowanej specyfikacji. Ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5-12450HX w duecie z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 umożliwia płynną rozgrywkę w popularne tytuły, a 24 gigabajty szybkiej pamięci RAM DDR5 pozwalają komfortowo korzystać z wielu aplikacji jednocześnie. Matryca IPS o przekątnej 15,6 cala i odświeżaniu 144 herców oddaje dynamiczny obraz o wiernym odwzorowaniu barw, co jest kluczowe w grach akcji i FPS. Dysk SSD zapewnia dużą szybkość odczytu i krótkie czasy ładowania. Laptop został wyposażony w wydajny system chłodzenia z szerokimi wylotami powietrza i obsługuje technologię AI Engine, która automatycznie dopasowuje parametry pracy do bieżącego obciążenia.

Laptop HP Victus 15-FA1151NW

HP Victus 15-FA1151NW to laptop gamingowy, który łączy elegancki wygląd z dużą mocą obliczeniową. Wyposażony jest w procesor Intel Core i5-13420H najnowszej generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050. Oferuje wysoką płynność działania zarówno w grach, jak i przy obróbce grafiki oraz przy oglądaniu filmów. Laptop posiada 16 gigabajtów pamięci RAM i szybki dysk SSD o pojemności 512 gigabajtów. Zoptymalizowany system chłodzenia utrzymuje odpowiednią temperaturę, a dodatkowe oprogramowanie OMEN Gaming Hub pozwala personalizować parametry urządzenia. HP Victus to rozsądny wybór dla gracza, który ceni styl, moc i komfort użytkowania.

Laptop ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-TT903W

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV to urządzenie stworzone z myślą o graczach, którzy nie uznają kompromisów. Procesor AMD Ryzen 7 7735HS w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 oferuje wydajność gotową do obsługi najnowszych tytułów z realistycznym ray tracingiem. Laptop wyposażono w 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności aż 1 TB, co pozwala instalować dziesiątki gier bez konieczności usuwania starszych plików. Technologia Adaptive Sync eliminuje zacięcia i rozrywanie klatek. Obudowa spełnia wojskowy standard odporności MIL-STD-810H, dzięki czemu laptop radzi sobie z trudniejszymi warunkami użytkowania. System chłodzenia oparty na dwóch wentylatorach i pięciu rurkach cieplnych utrzymuje stabilność nawet podczas długich sesji gamingowych.

Laptop MSI Katana 17 B13VFK-1053PL

MSI Katana 17 B13VFK-1053PL to propozycja dla graczy, którzy chcą zanurzyć się w rozgrywkę na większym ekranie bez kompromisów w kwestii mocy. Wyświetlacz o przekątnej 17,3 cala i odświeżaniu 144 Hz oferuje przestronny widok i wyraźny obraz idealny do strategii, RPG i pracy kreatywnej. W środku znajduje się dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i7-13620H oraz karta graficzna GeForce RTX 4060, które pozwalają cieszyć się płynną grafiką i krótkimi czasami renderowania. Laptop wyposażono w 16 GB RAM DDR5 i dysk SSD o pojemności 1 TB, co gwarantuje szybką reakcję systemu i dużą przestrzeń na dane. System chłodzenia Cooler Boost 5 z dedykowanymi rurkami cieplnymi i dwoma wentylatorami dba o stabilną pracę przy maksymalnym obciążeniu. Stylowa obudowa z charakterystycznymi liniami i podświetlana klawiatura gamingowa sprawiają, że Katana 17 to nie tylko wydajność, ale też sprzęt o wyrazistym charakterze.

