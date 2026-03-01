W wieku 93 lat zmarł prof. Andrzej Trautman, jeden z najwybitniejszych polskich fizyków teoretycznych, specjalista w dziedzinie grawitacji i ogólnej teorii względności. Były wiceprezes Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego współpracował z czołowymi naukowcami XX wieku, w tym z Rogerem Penrose'em.

Nie żyje wybitny polski fizyk, prof. Andrzej Trautman / Uniwersytet Warszawski /

O śmierci profesora poinformował Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W komunikacie podkreślono, że prof. Andrzej Trautman był uczonym, którego prace położyły fundament pod współczesne rozumienie wszechświata, a jego nazwisko na trwałe wpisało się w historię nauki.

Prof. Trautman urodził się w 1933 roku w Warszawie. Po wojnie mieszkał w Paryżu, jednak po maturze wrócił do Polski. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie rozpoczął karierę naukową w Instytucie Fizyki PAN. Już w latach 50. XX wieku jego badania nad promieniowaniem grawitacyjnym i prawami zachowania w ogólnej teorii względności przyniosły mu międzynarodowe uznanie.

Wspólnie z Ivorem Robinsonem opublikował przełomową pracę na temat fal grawitacyjnych, które - jak wykazał - są realnym zjawiskiem fizycznym, a nie tylko matematyczną abstrakcją.

Jego teoretyczne dowody stały się podstawą dla późniejszych eksperymentów, które w 2015 roku potwierdziły istnienie fal grawitacyjnych. Bez jego wkładu nie powstałyby metody obliczania emisji fal podczas zderzeń czarnych dziur ani nie zrealizowano by kosztownych eksperymentów, takich jak LIGO (jest to ogromne urządzenie z laserami, które nasłuchuje bardzo malutkich drgań we Wszechświecie, wykrywając fale grawitacyjne).

Za swoje osiągnięcia prof. Trautman był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Państwową I stopnia, medalem im. Mariana Smoluchowskiego oraz Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwaną "polskim Noblem".

Był członkiem rzeczywistym PAN, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego i do końca życia związany był z Wydziałem Fizyki UW.

Zmarł w piątek, 27 lutego.