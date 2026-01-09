Dobowe zużycie gazu ziemnego w Polsce jest na rekordowym poziomie. Z danych operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu wynika, że w czwartek, 8 stycznia, zbliżyło się już do 100 mln m sześc. gazu wysokometanowego. Jest to pokłosie mrozów. Poprzedni rekord padł 18 stycznia 2021 roku.

Gaz-System ujawnia rekordowe dane

O rekordowym zużyciu gazu w Polsce informuje Gaz-System.

Warto podkreślić, że ten operator systemu przesyłowego gazu w Polsce odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Spółka inwestuje w rozbudowę infrastruktury, m.in. gazociągów i terminali LNG, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Według danych Gaz-Systemu dla gazu wysokometanowego 6 stycznia 2026 roku dobowe zużycie wyniosło 89,6 mln m sześc., co oznaczało pobicie rekordu z 18 stycznia 2021 roku, kiedy w Polsce zużycie sięgnęło 88,7 mln m sześc. na dobę.

W kolejnych dniach zużycie gazu jeszcze wzrosło. 7 stycznia padł kolejny rekord - prawie 96 mln m sześc. na dobę, a 8 stycznia dobowe zużycie wyniosło 99,2 mln m sześc.

Mróz da się we znaki również w ten weekend

W nocy z piątku na sobotę mróz jeszcze się nasili. Na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie do -17 st. C, a w rejonach podgórskich będzie jeszcze zimniej. Cieplej na południowym zachodzie i miejscami na zachodzie, od -7 do -11 st. C. Nad morzem nieco łagodniej - około -5 st. C, ale za to z silnym wiatrem dochodzącym do 55 km/h.

W sobotę i niedzielę prognozowane są kolejne opady śniegu, szczególnie na Pomorzu, gdzie lokalnie może przybyć do 10 cm świeżego śniegu. Temperatura maksymalna od -12 st. C; we wschodniej części kraju do -8 st. C; w zachodniej części Polski -5 st. C; cieplej miejscami na wybrzeżu, około -3 st. C.