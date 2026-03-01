Polskie służby zanotowały ogromny przyrost rejestracji w systemie Odyseusz. Przy jego pomocy zgłasza się swój pobyt za granicą. System umożliwia szybki kontakt z placówkami dyplomatycznymi i ewentualną ewakuację z zagrożonego kraju. Zwiększona ilość rejestracji ma związek z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

MSZ potwierdza duży wzrost rejestracji w systemie Odyseusz (Zdjęcie ilustracyjne) / Anita Walczewska/East News/Shutterstock /

Przyrost rejestracji w systemie Odyseusz ma miejsce po ataku USA i Izraela na Iran, a także militarnej odpowiedzi reżimu w Teheranie.

Dziennikarz RMF FM Michał Krasoń rozmawiał z rzecznikiem MSZ, który powiedział mu, że na powrót do kraju czeka obecnie bardzo dużo Polaków.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chce ujawniać szczegółów. Wiadomo, że w samym Iranie w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 7 osób, a kilka tysięcy Polaków czeka na powrót z Egiptu, który nie jest objęty zakazem lotów - ustalił nasz dziennikarz.

Wielu przewoźników w związku z sytuacją w regionie decyduje się jednak na odwołanie swoich samolotów.

Wiele osób utknęło też w hubach przesiadkowych na Bliskim Wschodzie - w Katarze, Dubaju czy Abu Zabi. Jak usłyszał Michał Krasoń, wielu z nich otrzymało pokoje hotelowe od lokalnych władz.

Polscy konsulowie są z nimi w kontakcie i starają się znaleźć sposób na opuszczenie kraju. Jak zaznacza MSZ, pierwszeństwo w organizacji powrotu mają biura podróży i przewoźnicy, którzy odwołali swoje połączenia.



Zawirowania lotnicze na Bliskim Wschodzie rozlewają się także na inne części świata. Pani Natalia informuje nas poprzez Gorącą Linię RMF FM, że wraz z dużą liczbą innych Polaków utknęła w Tajlandii. Mieli wracać z Krabi przez Dubaj do Warszawy. Lot do Dubaju został odwołany.

MSZ ostrzega Polaków ws. Bliskiego Wschodu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało ostrzeżenia przed podróżami na Bliski Wschód - do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny.

Resort zaleca osobom, które przebywają w tych krajach, aby zabezpieczyły środki finansowe, miały przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki. Zaleca im także rejestrację w systemie Odyseusz.