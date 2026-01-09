Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił rozpoczęcie budowy Legionu Medycznego – nowej inicjatywy mającej zintegrować środowisko medyczne z Siłami Zbrojnymi RP. Resort obrony przygotował 10 ścieżek współpracy, skierowanych zarówno do lekarzy, jak i innych osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie medycyny wojskowej.

Nowa inicjatywa MON – Legion Medyczny otwarty dla medyków i cywilów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił powstanie Legionu Medycznego, oferując 10 ścieżek współpracy dla medyków i ochotników.

Program obejmuje m.in. szkolenia wojskowe, możliwość uzyskania stopnia oficerskiego oraz udział w misjach krajowych i zagranicznych.

Legion Medyczny ma integrować środowisko medyczne z Siłami Zbrojnymi RP, wspierając je w sytuacjach kryzysowych i podczas mobilizacji.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jak podkreślił szef MON, Legion Medyczny to propozycja nie tylko dla lekarzy i personelu medycznego, ale dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i współpracować z wojskiem. Zainteresowani mogą zgłaszać się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Legionu.