Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił rozpoczęcie budowy Legionu Medycznego – nowej inicjatywy mającej zintegrować środowisko medyczne z Siłami Zbrojnymi RP. Resort obrony przygotował 10 ścieżek współpracy, skierowanych zarówno do lekarzy, jak i innych osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie medycyny wojskowej.

  • Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił powstanie Legionu Medycznego, oferując 10 ścieżek współpracy dla medyków i ochotników.
  • Program obejmuje m.in. szkolenia wojskowe, możliwość uzyskania stopnia oficerskiego oraz udział w misjach krajowych i zagranicznych.
  • Legion Medyczny ma integrować środowisko medyczne z Siłami Zbrojnymi RP, wspierając je w sytuacjach kryzysowych i podczas mobilizacji.
Jak podkreślił szef MON, Legion Medyczny to propozycja nie tylko dla lekarzy i personelu medycznego, ale dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i współpracować z wojskiem. Zainteresowani mogą zgłaszać się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Legionu.

Wśród zaprezentowanych modeli współpracy znalazły się m.in.:

  • Służba bez munduru - obserwacja działań Legionu i rejestracja w bazie danych,
  • Pięciodniowe szkolenia wojskowe - zakończone przysięgą i włączeniem do pasywnej rezerwy,
  • Ścieżka dla osób z wyższym wykształceniem medycznym - obejmująca co najmniej 31-dniowe ćwiczenia wojskowe i możliwość uzyskania stopnia oficerskiego w rezerwie,
  • Aktualizacja danych zawodowych - dla osób już posiadających przydział mobilizacyjny, które chcą go dostosować do swoich kwalifikacji,
  • Doradztwo i analiza rozwiązań w medycynie wojskowej,
  • Udział w konferencjach, warsztatach i ćwiczeniach z udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych,
  • Możliwość udziału w misjach pomocy medycznej w kraju i zagranicą,
  • Bezpłatne kursy specjalizacyjne - dla żołnierzy pasywnej rezerwy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Legion Medyczny ma działać jako platforma integrująca zasoby i kompetencje środowiska medycznego z potrzebami wojska. Inicjatywa została zapowiedziana we wrześniu 2023 roku podczas powołania Dowództwa Wojsk Medycznych, na którego czele stanął płk lek. Mariusz Kiszka. Celem Legionu jest szybka konsolidacja ochotników, prowadzenie szkoleń oraz tworzenie regionalnych centrów gotowości.

