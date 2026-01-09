Ponad 320 litrów płynnej nikotyny o wartości przekraczającej 1,1 miliona złotych przechwycili strażnicy graniczni z Medyki. Towar próbował wywieźć na Ukrainę 21-letni obywatel tego kraju, który został zatrzymany i usłyszał zarzuty paserstwa celnego.

Do zatrzymania doszło w Medyce, gdzie funkcjonariusze straży granicznej wytypowali do kontroli taksówkę. Pasażerem pojazdu był 21-letni obywatel Ukrainy.

W bagażniku funkcjonariusze wykryli 320 litrów płynu opatrzonego etykietami wskazującymi na zawartość nikotyny 99 proc. Badania próbek przeprowadzone w Laboratorium Celno-Skarbowym potwierdziły wysokie stężenie nikotyny w płynie – przekazał por. Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Wartość przechwyconego towaru oszacowano na ponad 1,1 mln zł.

Jak ustalili funkcjonariusze, właścicielem nielegalnej nikotyny był 21-latek, który przygotowywał substancję do wywozu na Ukrainę. Mężczyzna nie uiścił wymaganych opłat celnych ani podatku VAT za przewożony towar.

Nie posiadał także specjalnego zezwolenia na przewóz materiału niebezpiecznego, a ta substancja w takim stężeniu jest silną trucizną – wyjaśnił por. Zakielarz.

Nikotyna do e-papierosów

Jak informują służby, płynna nikotyna po rozcieńczeniu jest wykorzystywana do produkcji wkładów do e-papierosów. Przewożenie jej w tak wysokim stężeniu bez odpowiednich zezwoleń stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Towar został zabezpieczony, a obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty związane z paserstwem celnym. Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego.