"Przykro mi to mówić, ale obecna reakcja hierarchii Kościoła na film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", jest niezadowalająca. To znów krok do przodu, krok do tyłu" - tak odpowiedź kościelnych władz na przypadki pedofilii wśród kapłanów ukazane w dokumencie komentuje w RMF FM ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

REKLAMA