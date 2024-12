W 2023 roku w mszach uczestniczyło 29 proc. wiernych, a 14 proc. przystępowało do komunii świętej. Na lekcje religii uczęszczało natomiast 78,6 proc. uczniów - wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Sakrament małżeństwa został udzielony 77 244 parom.

/ Shutterstock

Gdzie w Polsce wierni najliczniej uczestniczą w mszach i przyjmują komunię?

Według Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce "Auarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2023 wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej, wyniósł 29,02 proc. (w 2022 roku było to 29,5 proc.), zaś communicantes, osób przystępujących do komunii świętej, 14,02 proc. (w 2022 roku było to 13,09 proc.).

W ubiegłym roku najwięcej osób biorących regularny udział w niedzielnej mszy było w diecezji tarnowskiej (60,5 proc.), natomiast najmniej w szczecińsko-kamieńskiej (17,2 proc.). Również w diecezji tarnowskiej najwięcej osób regularnie przyjmowało komunię świętą (24,4 proc.). Najmniej w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i diecezji sosnowieckiej (po 8,5 proc.).

/ Maciej Zieliński / PAP

/ Maciej Zieliński / PAP

Jak wyglądają statystyki dotyczące chrztu i lekcji religii?

W 2023 roku sakrament chrztu udzielono 267 150 osobom. Do pierwszej komunii św. przystąpiło niespełna 324 982 osoby. Sakrament bierzmowania przyjęło 293 984 wiernych - podano w roczniku. Sakrament małżeństwa został udzielony 77 244 parom.

Jego autorzy poinformowali, że w roku szkolnym 2023/24 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 78,6 proc. uczniów. Na lekcje religii w przedszkolach uczestniczyło 85,9 proc. dzieci, w szkołach podstawowych - 87,7 proc., w technikach - 61,7 proc. młodzieży, a w liceach - 57,5 proc.

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole zanotowano w archidiecezji przemyskiej (96 proc.), a najmniejszy w archidiecezji warszawskiej (58,3 proc.).

Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wskazują więc - co pokazuje wideo zamieszone w mediach społecznościowych - że liczba wiernych maleje.