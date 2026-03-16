Bezpośrednie loty z Warszawy na Minorkę zostaną uruchomione 24 marca. Wyspę nazywaną Perłą Balearów warto odwiedzić m.in. ze względu na liczne, ukryte w niewielkich zatokach malownicze plaże, bujną przyrodę oraz mnogość starożytnych kamiennych budowli. Doskonałym punktem wyjścia do eksploracji Minorki jest okalający wyspę historyczny szlak Camí de Cavalls, uważany za jeden z najpiękniejszych szlaków w całej Europie.

Minorka, nazywana Perłą Balearów, to hiszpańska wyspa na Morzu Śródziemnym, druga co do wielkości w archipelagu Balearów.

Wyspa słynie z unikalnych kamiennych budowli megalitycznych, zwanych taulami, pochodzących z kultury talajotycznej sprzed tysięcy lat.

Główną atrakcją jest historyczny szlak Camí de Cavalls – 185 km trasa wokół wyspy, idealna na piesze, rowerowe lub konne wyprawy.

Minorka, czyli perła Balearów

24 marca uruchomione zostaną bezpośrednie loty z polskiej stolicy na Minorkę. Hiszpańska wyspa nie bez powodu określana jest mianem Perły Balearów. Kusi turystów wieloma atrakcjami – zwłaszcza tych, którzy cenią odpoczynek na łonie natury i piesze wędrówki w malowniczym otoczeniu. Słynąca z bajkowych widoków, wybornej lokalnej kuchni i niespiesznego tempa życia Minorka to zarazem destynacja podróży chętnie wybierana przez miłośników historii i archeologicznych odkryć – znajdziemy tu bowiem mnóstwo charakterystycznych, kilkumetrowych kamiennych budowli megalitycznych zwanych taulami. Wznosili je członkowie kultury talajotycznej, rozwijającej się na Balearach od ok. 1700 r. p.n.e. do końca II wieku p.n.e.

Jedną z największych tutejszych atrakcji jest okalający wyspę historyczny szlak Camí de Cavalls, uważany za jeden z najpiękniejszych szlaków w całej Europie. Stanowi on doskonały punkt wyjścia do eksploracji Minorki, pozwalając odkryć jej bogactwo przyrodnicze i historyczne. Licząca 185 kilometrów trasa swoje początki miała w XIV wieku, służąc miejscowej społeczności do obrony przed najazdami piratów i wrogich flot. Szlak podzielony jest na 20 odcinków, które mają różną długość i poziom trudności. Można go pokonywać pieszo, rowerem lub konno.

Wędrówka pozwala zobaczyć miejsca często niedostępne w czasie podróży samochodem, w tym spektakularne klify, ukryte w zatokach plaże i naturalne punkty widokowe nad Morzem Śródziemnym. Szlak Camí de Cavalls ma przy tym duże znaczenie przyrodnicze, gdyż prowadzi przez tereny chronione, wpisane na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. Dzięki temu można tam spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt typowych dla śródziemnomorskiego ekosystemu.

U wybrzeży rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu S’Albufera des Grau, którego bagna i rozlewiska są naturalnym środowiskiem kormoranów i burzyków żółtodziobych. Wyspę porastają też lasy sosnowe i dzikie gaje oliwne, a na wydmach rosną pistacje kleiste, jałowce i pankracje nadmorskie. Camí de Cavalls jest zatem nie tylko atrakcją turystyczną i sposobem na aktywny wypoczynek w malowniczym otoczeniu, ale także niepowtarzalną okazją do poznania naturalnego krajobrazu i historii Minorki.