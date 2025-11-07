"Dziękuję wam za te dwa lata. Praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem, i mówię to z całego serca, do wszystkich was" - powiedział w piątek w Sejmie Szymon Hołownia. Zgodnie z umową koalicyjną nowym marszałkiem ma zostać Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

Szymon Hołownia w Sejmie / Paweł Supernak / PAP

Szymon Hołownia podziękował posłom za dwa lata pracy jako marszałek Sejmu, podkreślając, że była to dla niego zaszczytna funkcja.

Hołownia zwrócił się do zgromadzonych na sali plenarnej tuż przed rozpoczęciem piątkowych głosowań.

Zgodnie z ustaleniami, w drugiej połowie kadencji stanowisko marszałka obejmie Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

W piątek około godz. 17.30, przed rozpoczęciem bloku głosowań w Sejmie, Szymon Hołownia podziękował zgromadzonym na sali plenarnej posłom za dwa lata, kiedy pełnił on funkcję marszałka.

Ponieważ nie wiem, czy to nie mój ostatni raz, to pozwolę sobie powiedzieć wam trzy krótkie słowa po tych dwóch latach. Po pierwsze - dziękuję wam za wszystko, za każde spotkanie, za każde dobre, za każde też złe słowo. Dziękuję wam za te dwa lata. Praca w charakterze marszałka z wami była dla mnie naprawdę zaszczytem, i mówię to z całego serca, do wszystkich was - powiedział Hołownia.

Przeprosił również posłów za "wszystko, co było nie tak (...), za może za dużo sucharów czasami, za jakieś nieuprzejmości czy nerwy". Chcę was też prosić, żebyście zatrzymali ten czas w dobrej pamięci, ten nasz wspólny czas, i żebyście trzymali za mnie kciuki, niezależnie od tego, gdzie będziemy się spotykać - dodał.

13 listopada marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) ma złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Do zmiany na stanowisku marszałka ma dojść na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 19 listopada.