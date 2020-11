Komenda Główna Policji hojnie premiuje funkcjonariuszy prewencji, którzy pracowali w październiku i będą pracować w tym miesiącu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zdecydowano właśnie o dodatkach dla policjantów tej formacji.

Policja zabezpieczająca ubiegłotygodniowy Marsz na Warszawę / Radek Pietruszka / PAP

Specjalne dodatki za listopad, a także wstecznie z październik mają wynieść po tysiąc złotych miesięcznie na policjanta. Warunkiem jest to, by funkcjonariusz nie brał w tym czasie zwolnienia. Komenda zapowiada też od stycznia stały dodatek dla policjantów prewencji po 500 złotych.

Wzrosła liczba policjantów zakażonych koronawirusem - i to znacznie. W tym tygodniu wirus wyłączył ze służby dodatkowe 2 tysiące funkcjonariuszy. Choruje ponad 4,1 tys., na kwarantannie jest ponad 3,5 tysiąca. To duże utrudnienie, bo trzeba pamiętać, że w policji jest prawie 7 tys. wakatów. Dodatkowo po decyzji rządu o zamknięciu szkół, część policjantów będzie musiała zostać w domach, by opiekować się dziećmi.