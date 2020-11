Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiada cotygodniowe "poniedziałki protestu", To odpowiedź na wczorajszy apel Mateusza Morawieckiego, który zachęcał do protestowania w internecie ze względu na pandemię.

Poniedziałkowy protest we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Apel premiera nie przekonał protestujących. Strajk Kobiet zapowiada, że nie zrezygnuje z tradycyjnej formy manifestacji na ulicach. Zmienia jednak strategię. Wyznacza jeden dzień - właśnie poniedziałki - na walkę o swoje postulaty.

"Chcą wziąć nas na przetrzymanie, licząc na to, że protesty się "wypalą". To my Was weźmiemy na przetrzymanie!" - piszą w mediach społecznościowych.

"W jakiejkolwiek sprawie wychodzimy, róbmy to w poniedziałki. NIKT nie ma prawa powiedzieć protestującym - NIE WOLNO CI mieć danego postulatu, nie można, można później" - to cytat z najnowszego oświadczenia.

Strajk Kobiet zapowiedział też przygotowania do Strajku Generalnego. Na razie szczegółowe informacje nie zostały przedstawione.