Grzegorz Braun nie pozwala o sobie zapomnieć. Nieposkromiony polityk we wtorek zniszczył wystawę na opolskim rynku.

Wystawa w Opolu zniszczona przez Grzegorza Brauna / Ewelina Machacka / RMF MAXX

Stojąca od poniedziałku na opolskim rynku wystawa "Jest nas więcej! Sprowokuj z nami równość" stowarzyszenia Tęczowe Opole, jaka powstała przy współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej, została we wtorek przed południem zniszczona przez europosła Grzegorza Brauna - informuje reporterka RMF MAXX Ewelina Machacka.

Polityk pomalował wystawę sprayem. "Stop propagandzie zboczeń" - napisał Braun.

Szorujący po sondażowym dnie Grzegorz Braun tym razem postanowił zniszczyć równościową wystawę na opolskim rynku - powiedział reporterce RMF MAXX rzecznik opolskiego ratusza Adam Leszczyński.

Nie ma naszej zgody na takie zachowanie, dlatego będziemy dochodzić odszkodowania od europosła. Straty szacujemy na około 35 tysięcy złotych - dodał Leszczyński.

Wystawa to fotograficzna relacja z opolskich marszów równości.

"To absolutnie haniebne"

To jest absolutnie haniebne - tak o akcie wandalizmu, jakiego dopuścił się Grzegorz Braun, powiedział reporterce RMF MAXX Maciej Kruszka ze stowarzyszenia Tęczowe Opole.

To jest szok, to jest niedowierzanie, to jest złość na to, że chcemy zrobić coś dobrego i przychodzi osoba, która cieszy się zaufaniem społecznym - bo ludzie wybrali tę osobę na europosła - i ta osoba stosuje przemoc i to jeszcze ukierunkowaną na grupy defaworyzowane, które doświadczają często w społeczeństwie dyskryminacji - mówił Kruszka.

Umowa z Braunem natychmiast rozwiązana

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski w mediach społecznościowych poinformował: "W obawie przed dalszym zniszczeniem mienia Zakład Komunalny rozwiązał umowę z Grzegorzem Braunem na wynajem sali w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Nie odbędzie się więc tam planowane na dzisiaj spotkanie z posłem Braunem, kandydatem na prezydenta."

Braun wykluczony z obrad PE

W poniedziałek Grzegorz Braun poinformował o karze, jaką nałożył na niego Parlament Europejski.

"Otrzymałem wyrok z 19 lutego, który będzie działał przez najbliższe pół roku. Do jesieni jestem wykluczony z posiedzeń plenarnych europarlamentu" - powiedział Braun w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Braun zakłócił okolicznościowe posiedzenie Parlamentu Europejskiego 29 stycznia poświęcone pamięci ofiar Holokaustu. Podczas minuty ciszy ku pamięci ofiar Holokaustu Braun krzyknął: "Módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie". Na żądanie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli został wykluczony z obrad i wyprowadzony z sali w eskorcie straży parlamentarnej.