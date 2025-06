Trzech dziewiętnastolatków planowało zamach na jedną ze szkół średnich w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiem. Do tych informacji dotarł reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Mężczyźni mieli m.in. szkolić się na strzelnicach z obsługi broni palnej, postaw strzeleckich i szybkiej wymiany magazynków. Gromadzili też wiedzę na temat materiałów wybuchowych i środki pirotechniczne do ich produkcji. Fascynowała ich ideologia masowych zabójców, takich jak Anders Breivik czy Brenton Tarrant. Wszyscy usłyszeli zarzuty w tej sprawie.

/ RMF FM

Trzech 19-latków planowało zamach terrorystyczny na szkołę średnią.

Mężczyźni szkolili się na strzelnicach i gromadzili wiedzę o materiałach wybuchowych.

Inspiracją dla nich byli masowi zabójcy, m.in. Anders Breivik i Brenton Tarrant.

Śledztwo w sprawie trwa już kilka miesięcy; ostatni z podejrzanych został zatrzymany na początku czerwca.

Oprócz szkoły, na "celowniku" mogły znaleźć się również inne miejsca, jak parady LGBT czy pielgrzymki.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest już od kilku miesięcy, a ostatniego z 19-latków zatrzymano na początku czerwca. Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego mężczyźni planowali zamach terrorystyczny w jednej ze szkół średnich w Olsztynie.

19-latkowie m.in. szkolili się na strzelnicach z zakresu obsługi broni palnej, postaw strzeleckich, prowadzenia działań o charakterze militarno-taktycznym, czy z szybkiej wymiany magazynków. Zbierali też instrukcje dotyczące konstrukcji urządzeń wybuchowych i gromadzili materiały pirotechniczne, które mogły posłużyć do ich budowy.

Co wiemy o 19-latkach, którzy planowali zamach w Olsztynie?

19-latkowie to uczniowie różnych szkół średnich. Jeden z nich odbywał naukę w tak zwanej szkole w chmurze. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, żaden z nich nie uczęszcza do placówki, którą chcieli zaatakować. To mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, obywatele Polski. Młodzi mężczyźni mieli swoją inspirację czerpać między innymi z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik i Brenton Tarrant. Byli zafascynowani ich ideologią.

Breivik 22 lipca 2011 roku dokonał dwóch zamachów terrorystycznych: na siedzibę premiera Norwegii, w którym zginęło 8 osób, i na uczestników obozu młodzieżówki norweskiej Partii Pracy, w którym zginęło 69 osób. Z kolei Brenton Tarrant 15 marca 2019 roku dokonał w nowozelandzkim mieście Christchurch zamachów na dwa meczety, zabijając łącznie 51 osób.

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło RMF FM, na "celowniku" mężczyzn mogła znaleźć się nie tylko szkoła, ale również większe skupiska ludzi, takie jak parady LGBT, czy pielgrzymki wiernych.

Zarzuty i areszt w sprawie planowanego zamachu

Nastolatkowie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa z artykułu 168 Kodeksu Karnego, w zbiegu z artykułem 163 Kodeksu Karnego oraz z artykułu 255a paragraf II Kodeksu Karnego. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Śledztwo, które prowadzi ABW i Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, jest w toku.