Dziennikarze RMF FM: Piotr Bułakowski, Katarzyna Szymańska-Borginon i Krzysztof Zasada znaleźli się wśród nominowanych do nagrody Grand Press 2025. Zwycięzców poznamy podczas gali 20 grudnia.

Poznaliśmy listy dziennikarzy nominowanych do nagrody Grand Press 2025 w kategoriach News i Dziennikarstwo śledcze.

Jury nominowało w obu z tych kategorii po siedmiu dziennikarzy. Do 5 grudnia redakcje mogą zgłaszać kandydatki i kandydatów do tytułu Dziennikarza Roku.

Dziennikarze RMF FM z nominacjami w kategorii News

O miano laureata w kategorii News powalczą dziennikarze RMF FM.

Piotr Bułakowski otrzymał nominację za materiał: "Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia" .

Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka RMF FM w Brukseli, jako pierwsza poinformowała, że "Polska zostanie zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń" .

Krzysztof Zasada został nominowany na cykl materiałów o zatrzymanym w Polsce Wołodymyrze Ż .

Pełna lista nominowanych w kategorii News (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Piotr Bułakowski - "Fakty" RMF FM

"Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia"

"Planowali atak terrorystyczny w szkole w Olsztynie. Szokujące ustalenia" Wiktor Ferfecki - "Rzeczpospolita"

"Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza"

"Karol Nawrocki poręczył za neonazistę? Jego sztab nie zaprzecza" Paweł Figurski, Patryk Słowik - Wirtualna Polska

Cykl: "Afera Dariusza Wieczorka"

Cykl: "Afera Dariusza Wieczorka" Mariusz Gierszewski - Radio Zet, Dominika Długosz - "Newsweek"

"Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego"

"Radio Zet ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego" Katarzyna Szymańska-Borginon - "Fakty" RMF FM

"Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń"

"Nieoficjalnie: Polska zwolniona z relokacji migrantów i finansowych obciążeń" Krzysztof Zasada - RMF FM

Cykl: "Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce"

Cykl: "Wołodymyr Ż. zatrzymany w Polsce" Robert Zieliński - TVN24.pl

"Przyszły szef BBN na razie bez dostępu do tajemnic kraju i NATO"

Pełna lista nominowanych w kategorii Dziennikarstwo śledcze (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Krzysztof Boczek - Goniec.pl

Cykl: "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki"

Cykl: "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki" Grzegorz Głuszak - "Superwizjer" TVN24+

"Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP"

"Korupcja wyborcza i przerwana operacja CBŚP" Szymon Jadczak - Wirtualna Polska

"Karol Nawrocki i 32 rozbójników. Wszystkie przestępstwa uczestników słynnej ustawki. Oto z kim ramię w ramię bił się kandydat PiS"

"Karol Nawrocki i 32 rozbójników. Wszystkie przestępstwa uczestników słynnej ustawki. Oto z kim ramię w ramię bił się kandydat PiS" Szymon Jadczak - Wirtualna Polska

"Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS"

"Państwo straciło strategiczną dla CPK działkę. Zgodzili się na to politycy PiS" Grzegorz Łakomski, Rafał Stangreciak - "Czarno na Białym" TVN 24

Cykl: "Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie"

Cykl: "Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie" Agnieszka Mazuś - Jawny Lublin

"Śmieciowy biznes. Jak pieniądze inwestorów znikały w piramidzie Prodigo"

"Śmieciowy biznes. Jak pieniądze inwestorów znikały w piramidzie Prodigo" Patryk Szczepaniak, Konrad Szczygieł - "Raport specjalny" TVP 1

"Dywersanci"

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press.

Laureatów wybierze jury konkursu w składzie: Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN 24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).