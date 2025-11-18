"Wdrożyliśmy poprawkę i uważamy, że incydent został rozwiązany. Nadal monitorujemy błędy, aby upewnić się, że wszystkie usługi działają już normalnie" - informuje w komunikacie Cloudflare. We wtorek doszło do poważnej awarii w internecie - nagle przestało działać wiele popularnych stron, nie otwierały się witryny niektórych polskich mediów albo popularnych serwisów, jak platforma X czy Chat GPT.

Doszło do dużej awarii Cloudflare / Shutterstock

We wtorek doszło do poważnej awarii w internecie - przestało działać wiele popularnych stron zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Problemy rozpoczęły się w godzinach południowych i były związane z awarią usług firmy Cloudflare, która dostarcza rozwiązania sieciowe dla blisko 20 proc. wszystkich stron internetowych.

Niedostępne były m.in. witryny niektórych polskich mediów oraz znane serwisy, takie jak platforma X czy Canva.

Problemy zaczęły się we wtorek w godzinach południowych.

Nagle pojawił się ogólny problem z dostępem do wielu stron internetowych, odczuwalny zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Awaria Cloudflare

O awarii poinformował Cloudflare - dostępca usług sieciowych.

"Cloudflare jest świadomy problemu, który potencjalnie może dotyczyć wielu klientów, i go bada. Więcej szczegółów zostanie podanych, gdy tylko pojawią się nowe informacje" - czytamy w komunikacie na dobreprogramy.pl.

Krótko po południu przestały otwierać się popularne strony internetowe, na przykład niektórych polskich mediów. Nie działały także znane serwisy, jak choćby X, czy Canva.

Przez chwilę nie działał także popularny Downdetector.pl, na którym można zgłaszać awarie usług. Później strona znów się nie otwierała.

"Kontynuujemy prace nad przywróceniem usługi dla klientów usług aplikacyjnych" - można było przeczytać.

Według najnowszego komunikatu awaria została zażegnana po godz. 15. "Wdrożyliśmy poprawkę i uważamy, że incydent został rozwiązany. Nadal monitorujemy błędy, aby upewnić się, że wszystkie usługi działają już normalnie" - informuje w komunikacie Cloudflare.

Firma Cloudflare

Cloudflare to amerykańska firma, świadcząca usługi w zakresie dostarczania usług sieciowych, cyberbezpieczeństwa, czy łagodzenia skutków ataków DDoS.

W mijającym roku z usług firmy korzystało blisko 20 proc. wszystkich witryn internetowych.