Blisko 1,5 tys. osób zostało zatrzymanych w ciągu dwóch dni. To poszukiwani listami gończymi i nakazami aresztowania. W gigantycznej akcji wzięło udział ponad 26 tys. policjantów.

/ Policja

Podczas dwudniowej akcji zatrzymano niemal 1,5 tys. osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych - poinformowała rzeczniczka Komendy Głównej Policji insp. Katarzyna Nowak.

W ciągu dwóch dni ponad 26 tys. policjantów w całym kraju sprawdziło 32 136 adresów i miejsc, w których zatrzymano 1 474 poszukiwanych.

Wśród zatrzymanych byli zarówno podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, jak i skazani na kary pozbawienia wolności, w tym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, oszustwa i kradzieże z włamaniem. Wśród zatrzymanych było ponad 200 obcokrajowców.

Ogólnopolska akcja policji wymierzona w osoby ukrywające się przed polskimi organami ścigania Policja

Działania policji odbyły się 13 i 14 lutego. Ich celem - jak poinformowała KGP - było zlokalizowanie i zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych, wydanych przez polskie sądy i prokuratury. Czynności policjantów koordynowało Biuro Kryminalne KGP.

Policja poinformowała, że działania prowadzone były we współpracy ze strażą graniczną. W 166 przypadkach policja wnioskowała do SG o wydalenie cudzoziemców przebywających w Polsce. KGP przekazała ponadto, że przygotowania do akcji trwały kilka tygodni, a istotną rolę odegrali w nich policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy spośród wszystkich osób poszukiwanych widniejących w policyjnych bazach pomogli ustalić te, które przebywały na terytorium Polski.

W 2024 roku działania policji doprowadziły do zakończenia poszukiwań listem gończym wobec 25 207 osób, zrealizowania 72 692 nakazów doprowadzenia oraz 85 017 poszukiwań prowadzonych na podstawie zarządzeń o ustalenie miejsca pobytu.

Policja zaznaczyła, że przeprowadzona w ubiegłym tygodniu akcja jest początkiem cyklicznych działań.