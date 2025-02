Nie do zaakceptowania! Pod żadną flagą! Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow po rozmowach w Rijadzie wyłożył jasno, że Rosja nie przyjmie do wiadomości żadnych żołnierzy NATO w Ukrainie.

Siergiej Ławrow / Tatyana MAKAYEVA / AFP/EAST NEWS

W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, doszło we wtorek do pierwszego od rozpoczęcia wojny w Ukrainie spotkania delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Rozmowom przewodniczyli szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow.

Ławrow: Jest to dla nas nie do zaakceptowania

Po rozmowach Ławrow powtórzył, że dla Rosji niedopuszczalne jest członkostwo Ukrainy w NATO.

Według strony rosyjskiej jest to "bezpośrednie zagrożenie dla interesów Rosji i dla jej suwerenności".

Szef rosyjskiego MSZ odniósł się też do możliwości rozmieszczenia w Ukrainie sił pokojowych. Wyjaśniliśmy dziś, że obecność sił zbrojnych z tych samych krajów NATO, ale pod inną, fałszywą flagą, pod flagą UE albo pod flagami narodowymi, nic nie zmienia w tej kwestii. Oczywiście to jest dla nas nie do zaakceptowania - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji.

Ważne ustalenia USA i Rosji

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował po rozmowach w Rijadzie, że we wtorek USA i Rosja zgodziły się co do czterech rzeczy: ustalenia mechanizmu konsultacji, by zająć się spornymi kwestiami w stosunkach dwustronnych i znormalizować działania ambasad, powołania zespołów negocjatorów do rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie, uruchomienia rozmów na wysokim szczeblu, by "rozpocząć dyskusję, przemyślenie i zbadanie zarówno współpracy geopolitycznej, jak i gospodarczej, która mogłaby wyniknąć z zakończenia konfliktu na Ukrainie" oraz by kontynuować zaangażowanie obydwu stron.

Ławrow ocenił, że rozmowy "nie były nieudane" i że obie strony wyraziły gotowość "wznowienia pełnej współpracy" oraz "zniesienia barier dla współpracy gospodarczej".

Obok Ławrowa w rozmowach uczestniczył też doradca prezydenta Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow, który stwierdził - podobnie jak jego odpowiednik Mike Waltz - że mało prawdopodobne jest, by do spotkania między Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem doszło już w przyszłym tygodniu.