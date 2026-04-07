Generał broni Piotr Błazeusz otrzymał akt mianowania od szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Generał w sierpniu obejmie funkcję Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.
"Dziś wręczyłem akt mianowania na jedno z kluczowych stanowisk dla bezpieczeństwa Polski. W sierpniu generał broni Piotr Błazeusz obejmie funkcję Polskiego Przedstawiciela Wojskowego RP przy Komitetach Wojskowych NATO i UE. To niezwykle odpowiedzialna misja, mająca istotne znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski oraz rozwijania współpracy międzynarodowej" - napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.
Szef MON złożył generałowi życzenia powodzenia oraz wielu sukcesów w realizacji powierzonych zadań. Gen. Błazeusz zastąpi na stanowisku przedstawiciela Polski w Komitetach Wojskowych NATO oraz UE gen. Sławomira Wojciechowskiego.