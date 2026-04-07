Komitet Wojskowy NATO to organ w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, który udziela opinii i wydaje zalecenia w sprawach militarnych, a następnie przedstawia je Radzie NATO. Z kolei Komitet Wojskowy UE - najwyższy organ wojskowy w Radzie Unii Europejskiej - zajmuje się m.in. planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także opiniowaniem w sprawach wojskowych.

Kim jest gen. Błazeusz?

Generał broni Piotr Błazeusz to jeden z najbardziej doświadczonych polskich generałów, były zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i były dowódca Eurokorpusu.

Jak przypominał resort obrony, generał służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie był promowany do stopnia podporucznika w 1994 roku. Następnie pełnił służbę m.in. jako specjalista do spraw NATO w sekretariacie sekretarza stanu MON oraz był zastępcą attaché obrony w Waszyngtonie.

Od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku był dowódcą Polskich Sił Zadaniowych X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Potem od 2013 roku pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego NATO - zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.

W 2019 roku objął najpierw stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie zastępcy szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE). Jednocześnie otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy - generała dywizji.

W połowie 2021 roku objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2022 roku otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy - generała broni. Od września 2022 roku był I zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał Błazeusz jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych USA, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej.

Odznaczony między innymi srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem za chwalebną służbę NATO, Gwiazdą Afganistanu, amerykańską Brązową Gwiazdą (US Bronze Star) oraz afgańskim Medalem za służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Afganistanu. Wykonał ponad 500 skoków spadochronowych i był instruktorem spadochronowym Sił Powietrznych USA.