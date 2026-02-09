​Partnerka Jeffreya Epsteina, amerykańskiego finansisty, który stał się bohaterem jednej z najgłośniejszych afer pedofilskich w USA ostatnich lat, odmówiła w poniedziałek odpowiedzi na pytania komisji Izby Reprezentantów USA w śledztwie dotyczącym Epsteina. Prawnik Ghislaine Maxwell zaproponował, że może ona oczyścić z podejrzeń Donalda Trumpa i byłego prezydenta Billa Clintona, jeśli... zostanie ułaskawiona.

Afera Epsteina (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak powiedział szef komisji ds. nadzoru James Comer, Ghislaine Maxwell odmówiła odpowiedzi na pytania podczas składania zeznań przed komisją, zasłaniając się 5. poprawką do konstytucji USA, dającą prawo do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść. Jej adwokat David Oscar Markus wyjaśnił, że Maxwell nie chce zaszkodzić swojej apelacji od wyroku skazującego ją na 20 lat więzienia.

Zaskakująca propozycja prawnika Ghislaine Maxwell

W oświadczeniu opublikowanym na platformie X Markus ujawnił, że zadeklarował jednak, iż jego klientka jest gotowa odpowiedzieć na pytania, "jeśli zostanie ułaskawiona przez prezydenta Donalda Trumpa". Zasugerował jednocześnie, że jej zeznania mogą oczyścić z podejrzeń dotyczących sprawy Epsteina zarówno Trumpa, jak i Billa Clintona.

"Niektórym może nie podobać się to, co usłyszą, ale prawda ma znaczenie. Na przykład, zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Clinton są niewinni. Tylko pani Maxwell może to wyjaśnić, a opinia publiczna ma prawo do tego wyjaśnienia" - napisał Markus.