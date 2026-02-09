​Partnerka Jeffreya Epsteina, amerykańskiego finansisty, który stał się bohaterem jednej z najgłośniejszych afer pedofilskich w USA ostatnich lat, odmówiła w poniedziałek odpowiedzi na pytania komisji Izby Reprezentantów USA w śledztwie dotyczącym Epsteina. Prawnik Ghislaine Maxwell zaproponował, że może ona oczyścić z podejrzeń Donalda Trumpa i byłego prezydenta Billa Clintona, jeśli... zostanie ułaskawiona.

Jak powiedział szef komisji ds. nadzoru James Comer, Ghislaine Maxwell odmówiła odpowiedzi na pytania podczas składania zeznań przed komisją, zasłaniając się 5. poprawką do konstytucji USA, dającą prawo do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść. Jej adwokat David Oscar Markus wyjaśnił, że Maxwell nie chce zaszkodzić swojej apelacji od wyroku skazującego ją na 20 lat więzienia.

Zaskakująca propozycja prawnika Ghislaine Maxwell

W oświadczeniu opublikowanym na platformie X Markus ujawnił, że zadeklarował jednak, iż jego klientka jest gotowa odpowiedzieć na pytania, "jeśli zostanie ułaskawiona przez prezydenta Donalda Trumpa". Zasugerował jednocześnie, że jej zeznania mogą oczyścić z podejrzeń dotyczących sprawy Epsteina zarówno Trumpa, jak i Billa Clintona.

"Niektórym może nie podobać się to, co usłyszą, ale prawda ma znaczenie. Na przykład, zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Clinton są niewinni. Tylko pani Maxwell może to wyjaśnić, a opinia publiczna ma prawo do tego wyjaśnienia" - napisał Markus.

63-letnia córka brytyjskiego posła i magnata medialnego już w ubiegłym roku złożyła zeznania przed zastępcą prokuratora generalnego Toddem Blanche'em, który wcześniej był osobistym prawnikiem Trumpa. Zeznała wówczas, że nie była świadkiem niestosownych zachowań ze strony obecnego prezydenta. Maxwell złożyła zeznania po tym, gdy resort sprawiedliwości przeniósł ją do więzienia o złagodzonym rygorze.

Reakcja demokratów

Demokraci oskarżają władze o specjalne traktowanie kobiety. Według sygnalistów w więzieniu otrzymuje ona m.in. specjalnie przygotowywane posiłki na zamówienie, możliwość korzystania z siłowni poza normalnymi godzinami, poczęstunek dla przyjmowanych gości, a nawet możliwość korzystania z obiektów rekreacyjnych tylko dla pracowników.

Trump ułaskawi Maxwell?

Trump był wiele razy pytany, czy zamierza ułaskawić Maxwell, lecz nie dał dotąd jasnej odpowiedzi. Zapewniał jednak, że ma prawo to zrobić, i mówił, że zamierza o tym porozmawiać z resortem sprawiedliwości. Po jej skazaniu w 2020 r. Trump mówił, że "dobrze życzy" Maxwell.

W październiku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zdecydował, że nie rozpatrzy apelacji Ghislaine Maxwell, która wnioskowała o unieważnienie jej wyroku 20 lat więzienia za wykorzystywanie nieletnich. W toku jest jednak inna skarga jej prawników, według których jej proces był nieuczciwy. 

