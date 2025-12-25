Pracowitą Wigilię świąt Bożego Narodzenia mieli w tym roku strażacy. "Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach, interweniowali w Wigilię strażacy" - poinformował rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Dodał, że w pożarach zginęło 12 osób, a 14 zostało rannych.

Państwowa Straż Pożarna podsumowała świąteczną dobę. W Wigilię strażacy interweniowali aż 1043 razy.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło miejscowych zagrożeń - 561 przypadków, w tym 19 interwencji medycznych. Strażacy gasili 361 pożarów, z czego aż 217 wybuchło w budynkach mieszkalnych.

Niestety, świąteczny czas przyniósł tragiczne skutki - w pożarach domów i mieszkań zginęły 3 osoby.

Niepokojąco często strażacy wyjeżdżali też do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla - 27 razy. Łącznie w Wigilię 10 osób podtruło się czadem.

Strażacy apelują o ostrożność, szczególnie podczas korzystania z urządzeń grzewczych.

Straż Pożarna przekazała świąteczne statystyki.

Spośród 1043 interwencji strażaków 361 dotyczyło pożarów, 561 tzw. miejscowych zagrożeń, z czego 19 interwencji to tzw. izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego. Z kolei 121 alarmów okazało się fałszywymi alarmami.

Ofiary śmiertelne pożarów w Wigilię

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że 217 pożarów miało miejsce w budynkach mieszkalnych. W wyniku pożarów domów i mieszkań śmierć poniosły 3 osoby.

Do tragedii doszło m.in. w Sadkowej Górze na Podkarpackiu, gdzie w pożarze samochodu osobowego, do którego doszło na jednej z posesji, zginęły dwie osoby. Kolejną ofiarę śmiertelną zanotowano w związku z pożarem lawety w Słupsku (Pomorskie).

Sześć osób zginęło natomiast w wyniku wypadku dwóch samochodów osobowych i w konsekwencji pożaru jednego z nich w Zielęcicach (Opolskie). 27 interwencji w środę związanych było z czadem. Niestety, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym w Opalenicy w województwie wielkopolskim zginęła kobieta. W sumie w Wigilię 10 osób podtruło się czadem - przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Dodał, że w wyniku zatrucia czadem, zginęła kobieta.

Apel strażaków

Ostatniej doby strażacy interweniowali także przy 102 wypadkach drogowych, 84 zdarzeniach wymagających działań medycznych, 53 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem, 33 zdarzeniach chemicznych. Państwowa Straż Pożarna zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie świątecznym.

Właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz stosowanie czujników dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie - podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.