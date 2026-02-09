Część polityków Polski 2050 chce odwołać Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Decyzję w tej sprawie miała podjąć Paulina Hennig-Kloska. We wtorek najbliższe otoczenie minister klimatu i środowiska zamierza podjąć taką próbę i zgłosić kandydaturę poprzedniego szefa klubu, posła Mirosława Suchonia.

Paweł Śliz może stracić funkcję przewodniczącego klubu Polska 2050 / Tomasz Gzell / PAP

Masz, Kasiu, świadomość, że partia dzisiaj jest też podzielona co do wizji i masz dzisiaj najwięcej narzędzi i możliwości w swoich rękach, by wykorzystać tę wiedzę najlepiej, jak potrafisz. I doprowadzić do jedności - mówiła po rozstrzygnięciu powtórzonej II tury wyborów na nowego przewodniczącego Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska, która pojawiła się na konferencji prasowej obok zwyciężczyni I nowej przewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Do niedawna konkurentki w wyścigu o schedę po Szymonie Hołowni występowały wspólnie, aby choć na moment ugasić pożar, który w ostatnich tygodniach ogarnął Polskę 2050. Na jego powrót nie trzeba było długo czekać.

Paweł Śliz zostanie odwołany? Ustalenia RMF FM

Według informacji RMF FM na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się próba odwołania Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego klubu Polska 2050.

Poseł był zdeklarowanym zwolennikiem Pełczyńskiej-Nałęcz od momentu zamknięcia listy kandydatów. Ta decyzja w oczach naszych ludzi obnaża ostatnie intencje. Wychodzi na to, że Paulinie Hennig-Klosce nie chodziło o żadną współpracę, tylko o wstawienie swoich ludzi na stanowiska - mówi nam jeden z polityków Polski 2050, który chce zachować anonimowość.

Z naszych informacji wynika, że trudno ocenić, czy w klubie znajdzie się większość do odwołania Pawła Śliza. To wszystko ma zależeć od frekwencji na najbliższym posiedzeniu klubu.

Do odwołania potrzebuje 2/3 głosów. Większość za odwołaniem, nie oznacza automatycznie większości za powołaniem Mirosława Suchonia na stanowisko szefa klubu - podkreśla polityk Polski 2050, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM.

Efekt domina?