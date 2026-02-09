Do bójki kilkudziesięciu osób doszło w poniedziałek w Kościerzynie (woj. pomorskie) – dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Do hali sportowej, w której trening MMA mieli pseudokibice Kaszubi Kościerzyna sympatyzujący z Arką Gdynia, wtargnęli pseudokibice Lechii Gdańsk.

Bójka kilkudziesięciu pseudokibiców. Zatrzymania i blokady dróg / Policja Pomorska /

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu przed godz. 20:00.

Jak wynika z informacji naszego dziennikarza, udział w bójce wzięło kilkadziesiąt osób. Bili się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu przy ul. Traugutta.

Policja zatrzymała do tej pory 13 osób.

/ Policja Pomorska /

Wprowadzono blokady dróg i zaalarmowano miejscowe służby.

Zabezpieczany jest również monitoring i przesłuchiwani są świadkowie.

"Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewnie wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja" - napisał w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.