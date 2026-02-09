Włoska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w napadzie na konwój przewożący pieniądze, do którego doszło w poniedziałek rano na drodze ekspresowej w Apulii - regionie na południu Włoch. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, widać m.in. użycie ładunku wybuchowego przez bandytów.
- Włoska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w napadzie na konwój z pieniędzmi na trasie Lecce-Brindisi.
- Sprawcy użyli m.in. ładunku wybuchowego.
- Uciekając, ukradli samochody przypadkowym kierowcom.
O sprawie pisze m.in. włoska agencja ANSA.
Sprawcy zaatakowali na drodze ekspresowej między Lecce a Brindisi, w pobliżu miejscowości Tuturano.
Najpierw zablokowali jezdnię, ustawiając samochody w poprzek drogi. Następnie wysadzili pojazd konwoju. Na nagraniach wykonanych przez przejeżdżającego kierowcę widać co najmniej sześciu zamaskowanych napastników, z których część miała na sobie białe kombinezony i była uzbrojona.