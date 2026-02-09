Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostro skomentował występ portorykańskiego rapera Bad Bunny'ego podczas przerwy w tegorocznym meczu Super Bowl. Trump uznał show za "afront wobec Ameryki" i "uderzenie w twarz", krytykując zarówno wybór artysty, jak i jego występ w języku hiszpańskim.

/ Shutterstock

Donald Trump skrytykował występ Bad Bunny'ego podczas Super Bowl, nazywając go "afrontem wobec Ameryki".

Prezydent zarzucił, że show nie reprezentuje amerykańskich wartości i jest nieodpowiedni dla dzieci.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Donald Trump w swoim wpisie na Truth Social nie szczędził słów krytyki pod adresem Bad Bunny'ego. Prezydent stwierdził, że występ artysty był "absolutnie okropny" i "jeden z najgorszych w historii". Jego zdaniem show nie oddaje wielkości Ameryki i nie reprezentuje standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości.

Kontrowersje wokół języka i przekazu

Trump zwrócił uwagę, że Bad Bunny śpiewał po hiszpańsku, co według niego sprawiło, że "nikt nie rozumie ani jednego słowa". Dodatkowo skrytykował choreografię, uznając ją za nieodpowiednią dla dzieci oglądających mecz. Na scenie pojawił się także napis: "Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość".

W odpowiedzi na wybór Bad Bunny'ego konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała własny koncert w trakcie przerwy Super Bowl. Główną gwiazdą był Kid Rock, znany ze swojego poparcia dla Donalda Trumpa. Transmisję wydarzenia udostępniali m.in. Biały Dom i szef Pentagonu, a na YouTube zgromadziła ona około pięciu milionów widzów.

Rekordowa oglądalność i emocjonujący finał

Tegoroczny Super Bowl przyciągnął przed ekrany rekordową liczbę 128 milionów widzów. W finale zmierzyły się drużyny Seattle Seahawks i New England Patriots. Ostatecznie to Seahawks zwyciężyli z wynikiem 29-13.