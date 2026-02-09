Unia Europejska przygotowuje szereg rozwiązań pozwalających na wpisanie do planu pokojowego akcesji Ukrainy do Wspólnoty - poinformowała w poniedziałek agencja Bloomberg, powołując się na osoby znające szczegóły tych ustaleń. Rozważane jest rozwiązanie polegające na objęciu Kijowa ochroną przysługującą krajom unijnym.

Ukraina może zostać członkiem Unii Europejskiej w 2027 roku (zdj. poglądowe) / Wiktor Dąbkowski / PAP

Jak przekazali rozmówcy Bloomberga, potencjalne objęcie Ukrainy ochroną byłoby połączone z dostępem do pewnych możliwości i praw przysługujących państwom członkowskim.

Wspólnota miałaby jednocześnie dać Ukrainie jasny komunikat na temat harmonogramu poszczególnych etapów formalnej procedury wymaganej przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Inne rozważane rozwiązanie polega na kontynuacji podjętych już procedur dotyczących akcesji, jak również stopniowym przyznawaniu Ukrainie członkostwa w europejskiej Wspólnocie.

Plan pokojowy dla Ukrainy

20-punktowy plan pokojowy, nad którym Kijów pracuje głównie z Waszyngtonem, zakłada, że Ukraina przystąpi do UE w 2027 roku, lecz już wcześniej będą jej przyznawane pewne korzyści wynikające z członkostwa w Unii - wyjaśnia Bloomberg.

W odpowiedzi na pytanie agencji rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że przystąpienie Ukrainy do UE jest elementem porozumienia pokojowego. Unia Europejska buduje więzi z państwami kandydującymi do Unii jeszcze przed ich akcesją, a w przypadku Ukrainy już teraz wykorzystywane są pewne mechanizmy w ramach procedury pogłębionych, kompleksowych umów o wolnym handlu - dodał rzecznik.

Kijów uzyskał status kandydata do Wspólnoty w 2022 roku, wkrótce po ataku Rosji na Ukrainę, a zgodę na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych - pod koniec 2023 roku. Formalne negocjacje rozpoczęły się w 2024 roku, ale proces ten spowolniły Węgry, które blokują otwieranie tzw. klastrów negocjacyjnych - grup tematycznych dotyczących reform, jakie kraj kandydujący musi zrealizować przed wejściem do UE - przypomina amerykańska agencja.