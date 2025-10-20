Fundacja Nasza Przyszłość, jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji powiązanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, ma powody do zadowolenia. Według najnowszych danych Ministerstwa Finansów, za 2024 rok fundacja otrzyma aż 8,1 mln złotych z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego przekazanego przez podatników. To podwojenie wpływów w ciągu dwóch lat - pisze "Rzeczpospolita".

Ojciec Tadeusz Rydzyk / East News

Jak informuje "Rzeczpospolita", Fundacja Nasza Przyszłość, której przewodniczącym rady jest ojciec Tadeusz Rydzyk, systematycznie zwiększa swoje przychody z tytułu odpisów podatkowych. W 2023 roku organizacja zebrała 6,5 mln zł, a w 2022 - 3,8 mln zł. Tegoroczny wynik oznacza, że w ciągu zaledwie dwóch lat wpływy fundacji z 1,5 proc. podatku wzrosły ponad dwukrotnie.

Rekordowe sumy dla fundacji ojca Rydzyka

W ogólnopolskim zestawieniu organizacji pożytku publicznego Fundacja Nasza Przyszłość zajęła w tym roku 34. miejsce. To wyższa pozycja niż ta, którą zajęły Polska Akcja Humanitarna czy Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko.

Choć wynik fundacji powiązanej z o. Rydzykiem jest dużo niższy niż liderów rankingu, to wciąż robi wrażenie.

Łącznie w 2024 roku Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego rekordowe 2,3 mld złotych. Większość tych środków trafiła do organizacji pomagających osobom chorym i niepełnosprawnym.

Jak fundacja wydaje pieniądze?

Według sprawozdania merytorycznego Fundacji Nasza Przyszłość, w 2024 roku realizowano między innymi projekt "Nowe widnokręgi - zrozumieć media", który miał na celu przybliżenie młodzieży pracy dziennikarskiej. Fundacja prowadziła również warsztaty "Życie to... coś więcej", poświęcone historii II wojny światowej.

Dodatkowo organizacja wspiera studentów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, uczelni związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem.