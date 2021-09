Polski kapitan Andrzej Lasota w lipcu 2019 roku trafił wraz z całą załogą statku UBC Savannah do meksykańskiego aresztu. Powód: ukryte w ładowniach podejrzane pakunki, o których sam zawiadomił policję. Okazało się, że znajdowało się w nich ponad 200 kg kokainy. Meksykańscy śledczy uznali, że za przemyt odpowiadają pracujący na statku, a dowodzący nim Polak musiał wiedzieć o przemycie. Wiosną, po ponad półtorarocznym pobycie w meksykańskim więzieniu, sąd uznał go jednak niewinnym. Kapitan mógł wrócić do Polski, ale nie oznaczało to wcale końca jego kłopotów.

REKLAMA