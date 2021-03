Polski kapitan Andrzej Lasota został uniewinniony przez meksykański sąd. Polak był oskarżony o przemyt ponad dwustu kilogramów kokainy na dowodzonym przez siebie statku - choć sam zgłosił policji podejrzane pakunki w ładowniach.

Zdjęcie ilustracyjne / Mateusz Chłystun / RMF FM

Kapitan Andrzej Lasota od ponad półtora roku przebywał w meksykańskim więzieniu. Tamtejsi śledczy oskarżali go o dostarczenie na terytorium Meksyku znacznej ilości narkotyków. Chodziło o niezidentyfikowane pakunki, które załoga dowodzonego przez niego statku UBC Savannah znalazła na dnie ładowni, podczas rozładunku w porcie w Altamirze.

Choć kpt. Lasota natychmiast kazał przerwać rozładunek i zawiadomił o sprawie miejscowe służby - śledczy twierdzili, że wiedział o przemycie.

Sprawa była kilka razy odraczana przez meksykański sąd.

Proces został wznowiony 17 marca, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19. Kapitan czekał na niego w celi więzienia stanowego w Tepic.

Podczas pierwszej rozprawy przesłuchano biegłych z zakresu międzynarodowego prawa morskiego, którzy potwierdzili, że kapitan UBC Savannah zachował się zgodnie z procedurą. Wczoraj sąd wysłuchał mów końcowych, min. w obecności polskiego konsula, a dziś wydał wyrok uniewinniający. Czekamy jeszcze na szczegóły uzasadnienia wyroku.