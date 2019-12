Gigantyczne korki na zakopiance. Powodem - wzmożony ruch i trudne warunki na drodze.

Wzmożony ruch na zakopiance w Poroninie / PAP/Grzegorz Momot /

Kierowcy jadący do Zakopanego muszą zwolnić już na wysokości Pcimia. Największe korki tworzą się pomiędzy Chabówką a Nowym Targiem oraz pomiędzy Białym Dunajcem a Poroninem.



Zatory są także na serpentynach w Skomielnej Białej.



Na Podhalu sypie śnieg. Na drogi wyjechało wiele pługopiaskarek. Przejazd z Krakowa do Zakopanego zajmuje prawie 5 godzin. Spod Tatr do Krakowa jedzie się natomiast około 4 godzin.



