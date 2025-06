Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela w związku z konfliktem izraelsko-irańskim wylądowała w Warszawie w środę rano. W konwoju lądowym dotarli oni do Egiptu, a stamtąd samolotem do kraju. Na pokładzie samolotu, który wylądował w Warszawie, przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.

Natomiast w czwartek rano do Polski przyleciała samolotem rejsowym grupa osób, które z kolei opuściły Teheran. Grupa 13 polskich obywateli opuszczająca Iran nad ranem wyleciała z Baku w Azerbejdżanie.

Konflikt na linii Izrael-Iran

W czerwcu 2025 r. wybuchł otwarty konflikt zbrojny między Izraelem a Iranem. 13 czerwca Izrael przeprowadził atak na cele w Iranie, w tym zakład wzbogacania uranu w Natanz. Iran odpowiedział wystrzeleniem kilkudziesięciu rakiet w kierunku Izraela. Walki trwają, a sytuacja wpływa m.in. na wzrost cen ropy i zakłócenia w ruchu lotniczym.