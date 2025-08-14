W Poznaniu przy ulicy Krańcowej wieczorem doszło do pożaru bloku mieszkalnego. Ogień pojawił się na poddaszu. Konieczna była ewakuacja 83 osób.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godziną 19:00. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej. Jak na razie strażakom nie udało się opanować pożaru.

Na miejscu są 23 zastępy strażackie. 83 osoby z całego budynku zostały ewakuowane w trakcie naszych działań - powiedział. Akcja prowadzona jest z trzech stron i dodatkowo wewnątrz budynku.

Wyjaśnił, że płomienie w niewielkim stopniu wydobywają się ponad budynek. To jest bardziej pożar ukryty, dlatego mamy trudność z uwagi na konstrukcję dachu, która jest drewniana, a pożar jest w przestrzeni między sufitem a dachem budynku - opisał Tecław.