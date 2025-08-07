Trzech serbskich kibiców zatrzymała wczoraj wielkopolska policja. Dwóch ujęto przed spotkaniem Lecha Poznań z Crveną Zvezdą Belgrad, a jednego po meczu.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Informacje o zatrzymaniach serbskich kibiców przekazała dziennikarzom Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Jeden z Serbów miał ze sobą narkotyki i wpadł w czasie kontroli przy stadionie. Drugi w czasie dojazdu do Poznania wdał się w awanturę z innym mężczyzną i uderzył go w twarz. O objęciu tego czynu ściganiem z urzędu zdecyduje prokurator - wyjaśniła Liszczyńska.

Trzeci Serb został zatrzymany w związku z użyciem środków pirotechnicznych w czasie meczu.

Po usłyszeniu zarzutów zatrzymani mężczyźni w trybie przyśpieszonym zostaną doprowadzani do sądu - zapowiedziała Liszczyńska.

Mecz Lecha Poznań z Crveną Zvezdą Belgrad w kwalifikacjach Ligi Mistrzów zakończył się porażką poznaniaków 1:3. Rewanż odbędzie się 12 sierpnia w stolicy Serbii.