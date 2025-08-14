W Poznaniu przy ulicy Krańcowej wieczorem doszło do pożaru bloku mieszkalnego. Ogień pojawił się na poddaszu. Konieczna była ewakuacja 83 osób. Z żywiołem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Ogień jak na razie nie został opanowany. W czasie akcji gaśniczej dwóch strażaków zostało poszkodowanych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w czwartek przed godz. 19. Ogień objął poddasze pięciokondygnacyjnego bloku przy ul. Krańcowej. Z budynku ewakuowano łącznie 83 osoby. Żaden z mieszkańców nie ucierpiał.

Straż pożarna: ogień gasimy już tylko z dachu

Po godz. 22 oficer prasowy poznańskiej komendy PSP mł. asp. Marcin Tecław przekazał, że w akcji gaśniczej bierze udział 29 strażackich zastępów. Ratownikom jak dotąd nie udało się jednak opanować ognia.

Ogień gasimy już tylko z dachu. Ostatnia próba wejścia do środka spowodowała, że podwieszany sufit spadł na trzech strażaków, z czego dwóch musiało pojechać do szpitala na dalsze badania, ale ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża - powiedział.

Jak opisał, ogień trawi poddasze obiektu. Cały czas wykonujemy przecinki dachu, próbujemy się do tego pożaru dostać. Utrudnieniem jest to, że jest to dach warstwowy, przez co akcja gaśnicza jest pracochłonna - stwierdził.

Dodał, że dużym utrudnieniem jest fakt, iż dach ma drewnianą konstrukcję i ratownicy nie mogą na niego wejść, ani podejść od dołu, bo istnieje ryzyko dla strażaków. Wskazał, że ogień nie obejmuje niższych kondygnacji budynku