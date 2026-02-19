Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 roku wyniosło 9 002,47 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o 6,1 procent rok do roku. Wynik jest niższy od prognoz analityków, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 7,2 procent.

GUS podał nowe dane o zarobkach Polaków / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń i sytuacji w polskim przemyśle.

/ Mateusz Krymski

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło rok do roku o 0,8 procent, podczas gdy eksperci spodziewali się mniejszego spadku, na poziomie 0,6 procent.

Produkcja przemysłowa w styczniu 2026 r. spadła 1,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,0 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu 2026 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2025 r. i o 2,4 proc. niższym niż w grudniu 2025 r.

Ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2026 r. spadły rdr o 2,6 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3 proc.