Grupa Orlen zakończyła 2025 rok z zyskiem netto przekraczającym 11 miliardów złotych. Przychody koncernu wyniosły 267,3 miliarda złotych – poinformowała spółka w czwartek.

Orlen przedstawił wyniki finansowe za 2025 rok / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Grupa Orlen w 2025 roku osiągnęła ponad 11 mld zł zysku netto przy przychodach na poziomie 267,3 mld zł.

Zysk netto był wyższy o 8,57 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obciążenia podatkowe wyniosły 6,3 mld zł.

"Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6,309 mld zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 11,248 mld zł i był wyższy o 8,572 mld zł rok do roku" - podał koncern w sprawozdaniu dotyczącym rachunku zysków za 12 miesięcy 2025 r.

W komunikacie prasowym koncern podkreślił z kolei, że w 2025 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO wyniosła 41,9 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł.

W samym IV kwartale 2025 r. Grupa Orlen wypracowała natomiast przychody na poziomie 72,1 mld zł, osiągnęła EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 12,9 mld zł.

"Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw" - wyliczył koncern, podając dane za 2025 r.

Za nami doskonały rok - podsumował wyniki prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Zwrócił przy tym uwagę, że w 2025 r. koncern zmniejszył zadłużenie i jednocześnie zainwestował rekordowe 32,6 mld zł, z których - jak podkreślił - "znaczna część trafiła do polskich firm".

To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek, dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie Orlenu.