Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych już w maju podejdą do pierwszego ważnego egzaminu w życiu. Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty? Z jakich przedmiotów muszą przygotować się uczniowie? Czy można nie zdać egzaminu? Sprawdźcie, jak będzie przebiegał egzamin ósmoklasisty 2023.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Nie można go nie zdać, ale jego wynik ma duży wpływ na dalszą edukację i decyduje o tym, w jakiej szkole uczeń będzie kontynuował naukę.

Do egzaminu ósmoklasisty podchodzą uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasie, której zakres nauczania odpowiada VIII klasie szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty: Terminy i obowiązkowe przedmioty

Uczniowie w tym roku podejdą do egzaminu w dniach 23-25 maja. Uczeń, który z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie może do niego przystąpić, podejdzie do egzaminu w dodatkowym terminie w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasiści zmierzą się zarówno z zadaniami zamkniętymi, czyli takimi, w których wybierają jedną odpowiedź z kilku podanych. Pojawią się również zadania otwarte, w których uczeń sam musi sformułować pisemną odpowiedź.

Przykładowe zadania i arkusze egzaminacyjne z zadaniami egzaminacyjnymi z poprzednich lat dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co uczeń może mieć ze sobą na egzaminie?

Na egzamin ósmoklasiści mogą wnieść ze sobą wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem, a na matematykę dodatkowo linijkę.

Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej, czyli odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Kto jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎