Rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej" zostanie przedłużony do końca maja. Taką informację przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Na pakiet "Ceny Paliw Niżej" składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.

Do końca maja "CPN" będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Maksymalne ceny paliw określa minister energii

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje teraz do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem - do 30 czerwca.

Zgodnie z przepisami minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Co rząd ma w zanadrzu?

W poniedziałek szef resortu energii Miłosz Motyka wskazywał, że utrzymywanie programu CPN jest "wielkim wyzwaniem dla budżetu państwa", ale rząd ma w zanadrzu rozwiązania, które "możemy stosować i które mamy już wstępnie wypracowane". Dodał, że chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów. Poinformował również, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni resorty energii i finansów będą gotowe, aby zaprezentować takie rozwiązanie.



Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

"CPN" to reakcja na gwałtowny skok cen paliw po tym, jak 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi.