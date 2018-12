W Lubniu w Małopolsce zderzyły się cztery auta. Jak podaje policja, ranna została dwójka dzieci.

Jak wynika z przekazanych PAP informacji, w do wypadku doszło tuż po godzinie 17.



Wypadek miał miejsce po godz. 17. Jeden z pojazdów prawdopodobnie wpadł w poślizg i przez to doszło do kolizji - powiedział PAP rzecznik myślenickiej policji Dawid Wietrzyk. Dwie osoby zostały ranne, są to dzieci. Zostały zabrane do szpitala, ale nie odniosły poważnych obrażeń, a ich życiu nic nie zagraża. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, trwają tam czynności - dodał.



Policja zorganizowała objazd.

(mn)