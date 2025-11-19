"Jeśli mnie zapytacie, czy zdymisjonuję dyrektora Smolarza, odpowiem: dzisiaj nie" - poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski, podsumowując efekty kontroli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Kierownictwo KOWR działało w sprawie działki w Zabłotni opieszale, choć ostatecznie doprowadziło do jej odzyskania - stwierdził minister.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski / Radek Pietruszka / PAP

Minister rolnictwa Stefan Krajewski podsumował w środę efekty kontroli dotyczącej działki w Zabłotni.

Kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działało opieszale, ale ostatecznie doprowadziło do odzyskania nieruchomości.

Dyrektor KOWR, Henryk Smolarz, otrzymał od ministra tzw. "żółtą kartkę" za opóźnienia i brak reakcji na ważne pisma. Krajewski zapowiedział, że nie zamierza obecnie dymisjonować dyrektora.

Jeśli mnie zapytacie, czy zdymisjonuję dyrektora (Henryka) Smolarza, odpowiem: dzisiaj nie. Dzisiaj jest męska rozmowa i żółta kartka dla dyrektora i w ogóle dla całego kierownictwa, bo nie będę tolerować opieszałości czy braku reakcji na pisma, które wpływają, na sprawy, które są niezwykle ważne, co potwierdziły wyniki kontroli - powiedział szef resortu podczas konferencji w MRiRW.

Jak stwierdził Krajewski, wnioski z kontroli jednoznacznie wskazują, że KOWR musi zmienić procedury, by przyspieszyć działania. Dodał, że odpowiedzialne za to zadanie będzie kierownictwo ośrodka, w tym dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz.

Jeśli można odpowiedzieć na pismo w ciągu 14 dni, to oczekuję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie odpowiadał w 14 godzin. Jeśli można poszukiwać rozwiązania w trzy tygodnie, to ja chciałbym rozwiązywać te problemy w trzy dni - mówił minister.

Krajewski przekazał również, że wyciągnięto konsekwencje wobec długoletnich pracowników KOWR, którzy podczas działań związanych z działką w Zabłotni "świadomie przetrzymywali dokumenty, wydłużali terminy i utrudniali procedowanie". Dodał, że winni zostali zwolnieni lub zdegradowani ze stanowisk, które objęli w wyniku awansu w czasie rządów PiS.