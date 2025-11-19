Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie ogłosił licytację wyjątkowej nieruchomości. Na sprzedaż trafił zabudowany teren o powierzchni 5,5 hektara, położony na zachodnich obrzeżach miasta, u zbiegu ulic Głównej, Tatrzańskiej i Warownej. Wartość gruntu wraz z budynkami została oszacowana na ponad 70 milionów złotych.

Nieruchomość wystawiona na licytację / https://www.slaskie.kas.gov.pl/ /

Na terenie znajduje się dziewięć działek, na których stoją obiekty przemysłowe, magazynowe oraz biurowiec. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym w grudniu 2022 roku, teren jest przeznaczony pod funkcje usługowe i produkcyjne. Dopuszczalna wysokość zabudowy to maksymalnie 20 metrów od strony ulicy Głównej oraz 12 metrów od ulicy Warownej.

Nieruchomość należała do częstochowskiego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej. Została jednak zajęta przez Urząd Skarbowy w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami firmy. Jak informują przedstawiciele urzędu, całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli.

Pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości odbędzie się już 9 grudnia 2025 roku. Cena wywoławcza została ustalona na poziomie 52,9 miliona złotych, czyli o kilkanaście milionów złotych mniej niż wartość oszacowana przez rzeczoznawcę. Aby przystąpić do licytacji, wymagane jest wpłacenie wadium w wysokości 7,05 miliona złotych na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

To jedna z największych licytacji komorniczych w regionie w ostatnich latach.