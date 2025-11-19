Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałkowy wieczór w pociągu chicagowskiej kolei metropolitarnej. 26-letnia kobieta walczy o życie w szpitalu po tym, jak została oblana nieznaną cieczą i podpalona przez mężczyznę, z którym wcześniej się pokłóciła.

Do brutalnego ataku na 26-letnią kobietę doszło w pobliżu stacji chicagowskiej kolei metropolitarnej Clark and Lake (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Brutalny atak na 26-letnią kobietę w pociągu chicagowskiej kolei metropolitarnej.

Nieznany mężczyzna oblał ją nieznaną cieczą i podpalił, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowana jest w stanie krytycznym. Policja zatrzymała podejrzanego o atak.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21:25 czasu lokalnego w pobliżu stacji Clark and Lake w centrum Chicago, trzeciego największego miasta w Stanach Zjednoczonych.

Stacja ABC News poinformowała, powołując się na ustalenia policji, że 26-letnia kobieta podróżowała pociągiem kolei metropolitarnej, kiedy wdała się w słowną utarczkę z około 45-letnim mężczyzną.

Kłótnia szybko przerodziła się w przemoc. "Sprawca oblał kobietę nieznaną cieczą, a następnie podpalił" - poinformowała chicagowska policja.

Ofiara natychmiast stanęła w płomieniach. Gdy pociąg zatrzymał się na stacji, napastnik uciekł z miejsca zdarzenia.

Pomocy kobiecie udzielili świadkowie i wezwane na miejsce służby ratunkowe. Ogień został ugaszony, a poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, mając rozległe poparzenia.

Podejrzany został zatrzymany

We wtorek chicagowska policja poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzanej o dokonanie ataku.

Funkcjonariusze nie ujawnili jeszcze motywów sprawcy ani szczegółów dotyczących jego tożsamości.