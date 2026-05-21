To miejsce, które przyciąga rowerzystów z całej Europy i nie tylko. "Cycling through Water" w belgijskiej Limburii to jedna z najbardziej niezwykłych tras rowerowych na świecie. Przejażdżka tą ścieżką to nie tylko sportowa przygoda, ale też prawdziwa uczta dla oczu i idealna okazja do zrobienia spektakularnych zdjęć.

"Cycling through Water" / NICOLAS TUCAT/AFP/East News / East News

Ścieżka "Cycling through Water" powstała w 2016 roku w parku Bokrijk, na terenie rezerwatu De Wijers, słynącego z malowniczych stawów. To właśnie tutaj projektanci postanowili stworzyć coś absolutnie wyjątkowego - trasę rowerową, która biegnie tuż pod powierzchnią wody. Ma 212 metrów długości i 3 metry szerokości, a jej ściany sięgają aż 160 centymetrów. Rowerzyści jadą więc w specjalnej rynnie, mając linię wody dokładnie na wysokości swoich oczu.

To uczucie jest nie do podrobienia - z jednej strony otacza nas woda, z drugiej możemy podziwiać piękno przyrody, a wszystko to w bezpiecznych warunkach. Ścieżka została wyłożona antypoślizgowymi płytkami, dzięki czemu można z niej korzystać nawet w chłodne i deszczowe dni.

Atrakcja dla każdego, ale nie dla samochodów

"Cycling through Water" szybko stała się hitem wśród rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów. Trasa jest dostępna dla wszystkich, z wyjątkiem samochodów. Co ciekawe, widok rowerzystów sunących przez staw jest równie zabawny dla obserwatorów - z oddali widać tylko ich głowy, jakby płynęli przez wodę.

Projektanci zadbali także o środowisko - ścieżka została osadzona na palach, dzięki czemu nie blokuje przepływu wody, a lokalne płazy mogą swobodnie się przemieszczać.

Doceniona na świecie

O wyjątkowości tej atrakcji szybko zrobiło się głośno poza granicami Belgii. Amerykański magazyn TIME już w 2018 roku zachęcał do odwiedzin, pisząc: "Większości z nas może wydawać się niemożliwe chodzenie po wodzie, ale ta trasa rowerowa w północnej Belgii oferuje niemal równie boskie przeżycie".

Dostęp do ścieżki jest darmowy, a w okolicy czeka na odwiedzających jeszcze więcej atrakcji - XIX-wieczny zamek, skansen oraz kompleks 19 stawów.

Limburgia od lat buduje swój wizerunek jako rowerowego raju. Region oferuje aż 2000 kilometrów utwardzonych, bezpiecznych i w większości wolnych od ruchu samochodowego tras. Lokalne organizacje turystyczne proponują aż 30 malowniczych szlaków, a sukces "Cycling through Water" zachęcił do tworzenia kolejnych nietuzinkowych tras, jak choćby "Cycling through Trees" - ścieżki poprowadzonej wśród koron drzew.