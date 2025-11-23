Dramatyczny finał miała policyjna interwencja na S3 na wysokości węzła Skwierzyna Zachód w Lubuskiem. Doszło do niej podczas próby zatrzymania ciężarówki, której kierowca mógł być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna zginął, ranny został policjant. O tych wydarzeniach poinformował portal gorzowianin.com.

Do tragedii doszło po policyjnym pościgu na S3 (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W sobotę wieczorem na drodze S3 w okolicach Skwierzyny policjanci próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę jadącą zygzakiem.

Kierowca nie zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, więc rozpoczął się policyjny pościg.

Do akcji dołączył kolejny patrol, który wyprzedził ciężarówkę i pomógł ją zatrzymać.

Kierowca nie wykonywał poleceń, funkcjonariusze musieli siłowo wyciągnąć go z kabiny.

W trakcie interwencji ciężarówka potrąciła policjanta i kierowcę.

Kierowca zmarł na miejscu, a funkcjonariusz doznał obrażeń nogi.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na drodze ekspresowej S3 na wysokości Skwierzyny. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej ciężarówkę. Jej kierowca jechał zygzakiem całą szerokości drogi. Wszystko wskazywało na to, że jest pod wpływem alkoholu.

Pojazd został namierzony około godz. 19 na węźle Międzyrzecz Zachód. Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierowca się nie zatrzymał. Rozpoczął się policyjny pościg. Na węźle Skwierzyna Południe do działań dołączył kolejny patrol, który wyprzedził ciężarówkę - opisuje gorzowianin.com.

Policjanci, działając wspólnie, podjęli próbę bezpiecznego wyhamowania ściganego pojazdu, co okazało się skuteczne i doprowadziło do zatrzymania. Kierujący nie wykonywał poleceń i funkcjonariusze byli zmuszeni siłowo wyciągnąć go z kabiny pojazdu. Podczas interwencji ciężarówka potrąciła funkcjonariusza oraz jej kierowcę. W wyniku potrącenia mężczyzna kierujący ciężarówką zmarł na miejscu, a policjant doznał obrażeń nogi - mówi portalowi Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Według nieoficjalnych informacji portalu, kierowca ciężarówki w trakcie interwencji miał schować się przed policjantami pod naczepą ciężarówki. Wówczas pojazd ruszył i przejechał mężczyznę oraz potrącił policjanta.